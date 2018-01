Erneut brennt ein Altpapiercontainer in Wolfenbüttel

Erneut hat ein Altpapiercontainer in Wolfenbüttel gebrannt. Dieses Mal am Rosenwall. Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist am Mittwochabend ausgerückt, um den Brand zu löschen.Erst am Dienstagabend brannte ein Altpapiercontainer an der Straße am Okerufer im Bereich Steinhäuser Gärten.