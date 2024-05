Nürnberg (ots) - Die Feiertage sind zwar vorbei, trotzdem haben Kundinnen und Kunden von NORMA allen Grund zu feiern: Die aktuellste Preissenkung des Lebensmittel-Discounters betrifft eine Vielzahl an Produkten - quer durch das Sortiment. Mit dabei sind Nürnberger Rostbratwürste, Filetrouladen, Mozzarella und auch Pizzateig sowie Tomatensauce. Da kommt wirklich jeder auf seine Kosten! Preis-Highlight diesmal: Die Minibratwurst in Eigenhaut von EBERSWALDER - statt 1,79 Euro kostet sie nun nur noch 1,49 Euro und damit knapp 17 Prozent weniger.

Mit der aktuellsten Preissenkung hat NORMA alleine in diesem Jahr bereits knapp 250 beliebte Artikel im umfangreichen Sortiment deutlich günstiger gemacht und wird seinem Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" ein weiteres Mal gerecht.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

PONNATH Nürnberger Rostbratwurst, 300 g Bislang: 3,69 EUR Jetzt: 3,49 EUR

EBERSWALDER Minibratwurst in Eigenhaut, 200 g Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,49 EUR

VILLA GUSTO Mozzarella, 125 g Bislang: 0,89 EUR Jetzt: 0,79 EUR

VILLA GUSTO Pizzateig & Tomatensauce, 600 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR

VILLA GUSTO Lasagne Bolognese, 1.000 g Bislang: 4,29 EUR Jetzt: 3,99 EUR

GUT BARTENHOF Schnitzel paniert, 300 g Bislang: 3,29 EUR Jetzt: 2,99 EUR

GUT BARTENHOF Dauerwurst-Aufschnitt, 200 g Bislang: 1,85 EUR Jetzt: 1,79 EUR

GUT BARTENHOF Frischwurst-Aufschnitt, 200 g Bislang: 1,35 EUR Jetzt: 1,29 EUR

GUT BARTENHOF Frikadellen, 500 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,99 EUR

GUT LANGENHOF Hauchfein-Filetrouladen, 150 g Bislang: 2,25 EUR Jetzt: 1,99 EUR

GUT LANGENHOF Geflügel-Rostbratwust, 400 g Bislang: 3,79 EUR Jetzt: 3,49 EUR

KUPFER Nürnberger Rostbratwurst, 300 g Bislang: 3,69 EUR Jetzt: 3,49 EUR

WOLF Orig. Thüringer Rostbratwurst, 500 g Bislang: 3,99 EUR Jetzt: 3,69 EUR

VILLA GUSTO Frischer Pizzateig XXL, 550 g Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,29 EUR

VILLA GUSTO Lasagne Bolognese, 400 g Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 2,19 EUR

PONNATH Schinkenbraten, 150 g Bislang: 2,25 EUR Jetzt: 1,99 EUR

METTEN Hauchfein-Aufschnitt, 150 g Bislang: 2,25 EUR Jetzt: 1,99 EUR

GUT BARTENHOF Bierschinken, 150 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR

GREISINGER Mini Berner / Berner Würstel, 250 g / 300 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,69 EUR

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

