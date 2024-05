Berlin (ots) - Suchen, informieren, vergleichen, buchen - Online-Portale können in vielen Lebensbereichen eine wichtige Entscheidungshilfe sein. Welche Anbieter aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher top sind, beantwortet der Award "Deutschlands Beste Online-Portale", der alljährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität und dem Nachrichtensender ntv vergeben wird. Die feierliche Preisverleihung findet am heutigen Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Donnerstag, 23.05.2024, 18:35 Uhr).

Auf der Basis von gut 55.000 eingegangenen Stimmen werden die aus Verbrauchersicht besten Online-Portale in 69 Kategorien ausgezeichnet. Zu den Top-Anbietern zählen in diesem Jahr zum Beispiel Autoscout24, Check24, Indeed, Immowelt.de und TUI. "Neben zahlreichen bekannten Namen liefert die Preisträgerliste auch Anbieter, die in einem spezielleren Bereich für eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen, etwa Aroundhome, ein Portal für Eigenheimbesitzer, der Fahrradleasing-Experte Businessbike oder das Heizöl-Preisportal Heizoel24", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Ein großes Kundenvotum hat entschieden, wer zu Deutschlands besten Online-Portalen zählt. Zu unserem Anspruch bei ntv zählt, den Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung zu bieten. Hierzu trägt dieser Award bei, der von uns mitinitiiert wurde."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Portalen in den Bereichen Angebot und Leistung, Kundenservice und Internetauftritt/App untersucht. Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Vielfalt der Dienstleistung, Kontaktmöglichkeiten per Telefon, Chat, E-Mail und Social Media, Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit sowie Informationswert und Usability der Portalseiten. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Bewertet wurden 674 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 615 Online-Portale, für die jeweils mindestens 80 Kundenstimmen eingingen. Je nach Größe der Branche und Anzahl der bewerteten Anbieter werden bis zu drei Unternehmen pro Kategorie ausgezeichnet.

Reise & Mobilität

Auto-Abo: Care by Volvo, Mobile.de, Vive La Car

Bootsverkauf & -ankauf: ADAC Skipper-Portal, Best-Boats24, Boote-Yachten.de

Car-Sharing: Flinkster, Hertz 24/7, Miles

E-Mobilität: Chargemaker, Get it done, The Mobility House

Fahrrad-Abo: Dance, eBike Abo, Riese & Müller

Ferienhausportale: Casamundo, Fewo-direkt, Travanto

Flughafenparkplätze: Holiday Extras, Ich-parke-billiger.de, Parkandfly.de

Flughafen-Shuttle: Bettertaxi, Holiday Extras

Gebrauchtwagenportale: Autohaus24, Autoscout24, Mobile.de

Hotelbuchungsportale: Booking.com, Check24, HRS

Hotelvergleichsportale: Hotel.Idealo.de, Trivago

Kfz-Werkstatt-Portale: Autobutler, Autoreparaturen.de, Fairgarage

Kreuzfahrtportale: E-hoi.de, Kreuzfahrtberater.de, Seereisedienst.de

Lastenräder & Bike-Sharing: Donkey Republic, Limebike, Nextbike by Tier

Mietwagenportale: Auto Europe, Check24, TUI Cars

Mitfahrzentralen: Bessermitfahren.de, Blablacar, Mifaz

Neuwagenportale: Meinauto.de, Neuwagen24.de, Sixt-Neuwagen.de

Reiseanbieter (Veranstalter): Meiers Weltreisen, Schauinsland-Reisen, TUI

Reiseanbieter (Vermittler): Ab-in-den-Urlaub.de, Check24, Expedia

Reiseschnäppchen: Lastminute.de, Secret Escapes, Travelcircus

Transportbörsen: Cargoboard, Clickapoint

Yachtcharter: Argos, Boataround, Yachtcharterfinder.com

Shopping

Cashback-Portale: Getmore, Shoop, Topcashback

Preissuchmaschinen: Guenstiger.de, Idealo, Preissuchmaschine.de

Rabattportale: Coupons.de, Einfach-sparsam.de, Rabatt-Coupon.com

Schnäppchenportale: Dealbunny.de, Dealdoktor, Mydealz

Universal & Finanzen

Branchenverzeichnisse: Das Örtliche, Gelbe Seiten, Goyellow.de

Crowdinvesting Unternehmen & Projekte: Companisto, Ecoligo Invest, Invesdor

Fahrradleasing-Portale: Businessbike, Jobrad, Mein-Dienstrad.de

Goldankauf: Dein-Goldankauf.de, Moneygold.de, Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt

Kreditportale: Kredit.de, Kredite24 (Check24), Ofina Kredit

Leasingportale: Abcfinance, Checkcars24, Vehiculum

Leasing-Vergleichsportale: Goleasy, Leasinguniverse, Mivodo

Online-Rechtsberatung: Frag-einen-Anwalt.de, Juraforum, Rechtsanwalt.com

Steuer-Portale: Steuerbot, Taxfix, WISO Steuer (Buhl.de)

Universal-Vergleichsrechner: Check24, Tarifcheck.de, Verivox

Vergleichsrechner Finanzen & Versicherungen: Finanzfluss.de, Tagesgeldvergleich.net, Vergleich.de

Beruf

Jobbörsen: Indeed, Monster, Stellenanzeigen.de

Spezial-Jobbörsen: Experteer.de, Jobvector, t3n

Jobbörsen Berufseinsteiger: Ausbildung.de, Stellenwerk, Unicum Karrierezentrum

Jobbörsen Studierende/Aushilfen: Connecticum, In Staff, Jobmensa

Technik & Geräte

DSL-Vergleichsportale: Check24, Preisvergleich.de, Verivox

Handy-Ankauf: Back Market, Myswooop, Rebuy

Mietportale Geräte/Maschinen: Boels, Klarx, Rental-Portal.com

Mietportale Technik: Everphone, Liverental, Miete24

Webhosting-Anbieter: All-inkl.com, Host Europe, United-domains

Wohnen & Haushalt

Energietarif-Wechselportale: Scan Energy, Switchup.de, Wechselpilot

Handwerkerportale: Aroundhome, Blauarbeit.de, Myhammer

Hausbauportale: Hausbauhelden.de, Haus-XXL.de, Musterhaus.net

Haushaltshilfe/Kinderbetreuung: Die-Haushaltshelden.de, Hallobabysitter.de, Maideasy

Haustierbetreuung: Edogs.de, Rover

Heizöl-Preisvergleich: Esyoil, Heizoel24

Immobilienmakler-Vermittlung: Hausgold, Ihr Maklervergleich, Makler-Empfehlung.de

Immobilienportale: Immobilie1.de, Immoscout24, Immowelt.de

Online-Textilreinigungen: Persil Service, Qualitaetsreinigung24, Waschmal

Umzugsportale: Umzug123, Umzug-365, Umzugspreisvergleich.de (Umzugsauktion)

Vergleichsportale Solar/Photovoltaik: Einfach-zur-Solaranlage.de, Hausfrage.de, Photovoltaik-Angebotsvergleich.de

WG-Portale: SeniorenWG-Gold.de, Studenten-Wohnung.de, WG-Gesucht.de

Freizeit

Beauty-Aboboxen: Glossybox, Mylittlebox, Pink Box

Eventportale: Fiylo, Teamgeist.com, Younited.de

Flash-Lebensmittel-Lieferdienste: Bring.de, Flaschenpost.de, Flink

Hochzeitsportale: Mein-Traumtag.de, Weddix, Zankyou

Kochboxen: Easy Cook Asia, Hellofresh, Konkrua

Mietportale Universal: Erento, Mietmeile.de

Obst-/Gemüse-Aboboxen: Bauerntüte, Isarland Ökokiste, Trübenecker.de

Online-Lotto-Anbieter: Lotto.de, Lotto24, Tipp24

Reitsport: Billyrider.de, Ehorses

Restaurant-Portale: Deutschland Gourmet, Love-veggie.com, Schlemmer Atlas

Zeitschriften-Abo: Abomix, Leserservice.de, Lorenz-Leserservice.de

