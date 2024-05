Köln (ots) - Sechs neue Episoden von „Feuer & Flamme“ gewähren einen tiefen Einblick in den vielfältigen Arbeitsalltag der Duisburger Retterinnen und Retter. Zu Beginn der neuen Staffel werden die Zuschauer:innen Zeugen eines Großbrands auf einer Schrottinsel im Duisburger Hafen. Der WDR begleitet die Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Duisburg für „Feuer & Flamme“ erstmals mit der Kamera.

Im größten Binnenhafen der Welt stehen am frühen Morgen mehrere hundert Tonnen Altmetall und Schrottfahrzeuge in Vollbrand. Die Rauchwolke, die von diesem Brand ausgeht, ist kilometerweit sichtbar. Die Berufsfeuerwehr Duisburg ergreift sofort alle notwendigen Maßnahmen, um das gewaltige Feuer in Schach zu halten. Sämtliche Nachbarorte schicken Verstärkung. Auch das Feuerlöschboot der Duisburger Hafenwache startet vom Wasser aus die Löschmaßnahmen.

Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg: „Der Rhein und die großen Wasserflächen bringen eine Vielzahl an teils unberechenbaren Einsätzen mit sich. Die Mitarbeitenden der Hafenwache müssen sich daher auf widrige Umstände und herausfordernde Situationen vorbereiten. Bei der Luftrettung können alle Beteiligten ihr Wissen und Können auf höchstem Level anwenden.“

Kamerateams begleiteten die Feuerwehrleute im Ruhrgebiet 70 Tage lang, rund um die Uhr. Bis zu 40 Spezialkameras – sogenannte Bodycams – waren dabei zum Teil gleichzeitig im Einsatz.

„Feuer & Flamme“ ist eine Produktion der SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR. Verantwortliche Redakteurin beim WDR ist Silke Schnee.

