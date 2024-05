Stuttgart (ots) - Das Jahr 2024 ist ein bedeutendes Jahr für die SEO-Community in Deutschland, denn agenturtipp.de feiert das fünfjährige Jubiläum seines SEO-Contests. Dieser Wettbewerb stellt sowohl Anfänger als auch erfahrene SEO-Experten vor die Herausforderung, ihr Können zu zeigen und für einen fiktiven Begriff die bestmögliche Platzierung bei Google zu erreichen.

Ablauf des SEO-Contests

Der Contest fand vom 16. April bis zum 14. Mai 2024 statt und stand allen Interessierten kostenfrei offen. Die Teilnehmer hatten dabei nicht nur die Möglichkeit, ihre SEO-Fähigkeiten zu verbessern, sondern konnten auch attraktive Preise gewinnen. Die Gewinner des diesjährigen SEO-Wettbewerbs wurden basierend auf den Google-Rankings für den Begriff "RankensteinSEO" an drei festgelegten Stichtagen ermittelt. Je höher die Platzierung, desto mehr Punkte konnten die Teilnehmer sammeln. Dabei wurden die Stichtage, die näher am Ende des Wettbewerbs lagen, stärker gewichtet. In diesem Jahr setzte sich die Online-Marketing-Agentur marmato GmbH (https://marmato.com/) aus Stuttgart gegen die starke Konkurrenz aus Agenturen, Inhouse-SEOs und Privatpersonen durch.

Das Konzept des Sieger-Teams marmato

Nachdem der fiktive Begriff "RankensteinSEO" vom Veranstalter agenturtipp.de bekannt gegeben wurde, ging es für alle Teilnehmer an die Erstellung einer Zielseite, die möglichst gut für den neuen Suchbegriff ranken sollte. Das Sieger-Team von marmato setzte bei seiner Strategie auf die eigens für den Contest erfundene Geschichte von Professor Elias Rankenstein, den Erschaffer des SEO-Monsters RankensteinSEO. Weitere SEO-Monster wie Edward mit den Schema-Händen oder auch King CONtent kamen im Laufe des Wettbewerbs hinzu. Dabei war es dem SEO-Team von marmato wichtig, dass die Geschichten der einzelnen SEO-Monster zu den "echten" Monstern aus der Kino-Welt (z.B. Frankenstein, Edward mit den Scherenhänden oder King Kong) passen. Begleitet werden die einzelnen Geschichten der SEO-Monster mit passenden Bildern und Songs, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Wer den kompletten Contest-Beitrag des Sieger-Teams sehen möchte, findet diesen hier: marmato und das RankensteinSEO (https://marmato.com/rankensteinseo-seo-contest-2024/)

Der Contest-Sieger - die marmato GmbH

Zuverlässig, erfahren und immer up to date: marmato ist Experte für alle Fragen rund ums digitale Marketing - von der Strategie bis zur Umsetzung. Seit der Gründung im Jahre 2007 durch Thomas Göring und Marc Culas ist die inhabergeführte Agentur stets mit den Herausforderungen der Branche gewachsen und hat sich in den vielseitigen Disziplinen anhand der Bedürfnisse der Kund:innen und darüber hinaus weiterentwickelt.

