Bochum (ots) - Nach dem Erfolg der Inklusions-Vorstellungen von KUNG FU PANDA 4 zum diesjährigen Welt-Autismustag und Garfield, hat sich der Kinobetreiber UCI entschieden, fortan das gemeinschaftliche Erleben eines Kinofilms allen Menschen, die nicht einfach eine reguläre Kinovorstellung besuchen können oder möchten, regelmäßig anbieten zu wollen.

Die nächste inklusive und Autismus-freundliche Vorstellung findet am 18. Mai zu IF: IMAGINÄRE FREUNDE statt. Am 15. Juni folgt ALLES STEHT KOPF 2 und am 13. Juli ICH - EINFACH UNVERBESSERLICH 4.

Kino ist Gemeinschaft. Kino ist so vielfältig wie das Leben. Kino ist der beste Ort, um die Magie von Geschichten auf der großen Leinwand gemeinsam zu erleben. UCI möchte mit seinen ab sofort regelmäßig stattfindenden Inklusions-Vorstellungen allen Menschen, mit und ohne Beeinträchtigungen, einen gemeinsamen Kinobesuch ermöglichen.

"Wir freuen uns, in unseren UCI-Kinos in Deutschland regelmäßig inklusive und Autismus-freundliche Vorführungen anbieten zu können. Wir sehen unser Engagement in diesem Bereich als Bereicherung unseres Programms und möchten das Kinoerlebnis für alle zugänglicher machen", sagt Ramon Biarnes, Managing Director Southern & Northern Europe bei der Odeon Cinemas Group.

An den Veranstaltungstagen wird es in jedem Kino jeweils die erste Vorstellung sein, die als Inklusions-Vorstellung stattfindet. Die Startzeiten können hier je Standort variieren und am besten unter uci-kinowelt.de abgefragt werden.

Bei gedimmtem Licht und reduzierter Lautstärke können sich Gäste trotz Sitzplatzbuchung frei im Saal bewegen und den Film so erleben, wie es für sie oder ihn individuell am entspanntesten ist. Die Vorstellung ist außerdem werbefrei.

Die nächsten Inklusions-Vorstellungen jeweils am Samstag zur ersten Vorstellung des Tages:

Samstag, 18. Mai: IF: Imaginäre Freunde, Samstag, 15. Juni: Alles Steht Kopf 2, Samstag, 13. Juli: Ich - Einfach Unverbesserlich 4

