Mainz (ots) - Ob Klimawandel, künstliche Intelligenz, Energiewende oder medizinische Revolutionen: Ab sofort präsentiert die neue Doku-Reihe "Terra X Harald Lesch" Wissenschaft zum Mitreden. Zum Auftakt sendet das ZDF eine Doppelfolge zur aktuellen Verkehrswende und der Mobilität der Zukunft: Dienstag, 21., und Dienstag, 28. Mai 2024, um 22.45 Uhr. Beide Folgen sind ab Samstag, 18. Mai 2024, in der ZDFmediathek abrufbar.

Prof. Harald Lesch zeigt noch deutlicher die Relevanz von Wissenschaft und Technologie für die Gesellschaft und unser aller Leben. Dafür heißt es: Raus aus dem Studio, rein in die Realität, wo Wissenschaft täglich erlebt und hinterfragt wird.Auf seinen Reisen ordnet der Physiker mit Humor und Haltung komplexe Zusammenhänge ein und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie die Zukunft allen Herausforderungen zum Trotz gelingen kann: "Wir werden mit der Sendung deutlich näher an den Aktualitäten sein, die Themen kontinuierlich und anders erzählen als bisher – wir zeigen in zusammenhängenden Geschichten, wie Wissenschaft für die Gesellschaft relevantes Wissen schafft", so Harald Lesch.

"Terra X Harald Lesch … und der Streit ums Auto"

In der ersten Ausgabe "Terra X Harald Lesch … und der Streit ums Auto" trifft der Moderator ein junges Forscherteam. Die Studierenden der Technischen Universität München (TUM) haben das reichweitenstärkste Elektroauto der Welt entwickelt – das Team fuhr über 2.573 Kilometer mit nur einer Akkuladung. Welcher Antrieb bringt uns in die Zukunft und wie wird sie aussehen, die Mobilität von morgen?

"Terra X Harald Lesch ... und die Zukunft des Reisens"

In der zweiten Folge "Terra X Harald Lesch ... und die Zukunft des Reisens" beschäftigt sich Harald Lesch wissenschaftlich mit der schönsten Zeit des Jahres. Wie werden wir uns in Zukunft auf den Weg in den Urlaub machen und wie klimaneutral geht Reisen überhaupt? Im Fokus: das Flugzeug und die Bahn.

