Hamburg (ots) - Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile: Der NDR Info Podcast "Synapsen" beschäftigt sich mit aktuellen Fragen der Forschung und mit Forschung zu aktuellen Fragen - von ADHS bis Zucker, von der Tiefsee bis zum Jupiter, von Künstlicher Intelligenz bis Mental Load. Am Freitag, 17. Mai, wird nun die 100. Folge des erfolgreichen Wissenschaftspodcasts in der ARD Audiothek veröffentlicht.

Zum Jubiläum laden die Podcastmacherinnen um Korinna Hennig ("NDR Info Coronavirus-Update") zum Blick hinter die Kulissen ein. Sie erzählen, wie Wissenschaftsjournalismus funktioniert - und wo das auch mal schwierig wird. Wie wichtig es aber gerade in gesellschaftlichen Diskussionen ist, Vertrauen in wissenschaftliche Arbeit und auch wissenschaftlich basierte Entscheidungen zu stärken, dazu äußern sich auch prominente Forscherinnen und Forscher. Es sind dabei: Sven Plöger (Meteorologe und Klima-Erklärer), Maja Göpel (Transformationsforscherin und Nachhaltigkeitsexpertin), Pia Lamberty (Sozialpsychologin und Verschwörungstheorie-Expertin), Dirk Brockmann (Physiker und Modellierer an der Humboldt-Universität), Rainer Bromme (Psychologe und Bildungsforscher), Nina Janich (Linguistin, forscht u.a. zu Blogs, war bis 2021 in Jury zur Wahl des Unworts des Jahres).

Im Wechsel mit Maja Bahtijarevic ist Journalistin Lucie Kluth "Synapsen"-Gastgeberin. Sie schätzt an dem Podcast besonders, "dass wir nicht nur Forschungsergebnisse präsentieren, sondern tiefer gehen, uns damit beschäftigen, wie Studien durchgeführt werden, wer die Menschen dahinter sind. Und wir zeigen ganz häufig: Wissenschaftliche Erkenntnisse liefern keine Schwarzweiß-Antworten."

Synapsen - der Wissenschaftspodcast von NDR Info: alle 14 Tage freitags ab 6.00 Uhr in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/Synapsen) und auf allen gängigen Podcastplattformen, auf NDR Info alle 14 Tage sonntags um 17 Uhr. Weitere Infos unter NDR.de/synapsen.

