Markt Simbach in Niederbayern. Hier soll Trödelexperte Otto Sabine und Tochter Denise beim Neustart helfen. Im Familienheim wird er allerdings von absolutem Chaos begrüßt. Auf den Trödelexperten warten große Herausforderungen und eine verzweifelte Familie. Sabines Mann Ludwig war leidenschaftlicher Bastler mit eigener Baufirma, bevor er schwer krank wurde und plötzlich verstarb. Nun hat sich bei der Familie über die Jahre viel angesammelt. Die zweite der fünf neuen Folgen "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" läuft am Sonntag, den 19. Mai 2024, um 16:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Bei Sabine und Tochter Denise in Markt Simbach in Niederbayern hat sich mit den Jahren so einiges an Krempel angesammelt. Sabines Mann Ludwig war leidenschaftlicher Bastler mit eigener Baufirma, bevor er schwer krank wurde und plötzlich verstarb. Die Familie hat nicht nur mit dem Verlust zu kämpfen, auch Ludwigs Erbe belastet sie. Es gibt so viel auszusortieren, dass die beiden mit der Menge an Dingen schlichtweg überfordert sind. Trödelexperte Otto soll beim Neustart helfen.

Vor dem Familienheim wird Otto von absolutem Chaos begrüßt, denn der Vorgarten ist mit allerlei Krempel vollgestellt, den Mutter und Tochter verkaufen möchten. Dazu gehören das Haus und der gesamte Fuhrpark an Autos und Motorrädern. Die Familie muss Schulden in Höhe von 650.000 Euro begleichen. Sabine erhofft sich von dem Verkauf einen Betrag von rund 80.000 Euro. Der Verkauf der Fahrzeuge fällt Mutter und Tochter besonders schwer, denn Familienoberhaupt Ludwig war leidenschaftlicher Autofahrer. Der Trödelprofi muss nicht nur sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen, sondern auch für emotionale Unterstützung sorgen.

Neben dem Verkauf des Fuhrparks soll auch das Haus sowie eine komplette Werkstatt ausgeräumt werden. Glücklicherweise rücken elf Helfer an, um der Familie beim Entrümpeln unter die Arme zu greifen. Ein großer Teil landet im Container. Für den Rest hat Otto Käufer eingeladen. Können sie mit den übriggebliebenen Schätzen gute Preise erzielen und ihrer Wunschsumme näherkommen? Am nächsten Tag soll bei einem Hausflohmarkt auch der letzte Trödel verkauft werden. Hoffentlich zahlt sich all die Mühe am Ende aus.

Die Sendung wird von Good Times produziert. Ausstrahlung der Folge am 19. Mai 2024, um 16:15 Uhr, bei RTLZWEI.

