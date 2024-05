Unterföhring (ots) - - Didi Hamann und Britta Hofmann melden sich am Samstag ab 13:30 Uhr mit dem "tipico Countdown" und allen neuen Partien des 34. Bundesliga-Spieltags - Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann in Leverkusen, wo im Anschluss an das Spiel gegen Augsburg die Meisterschale übergeben wird - Alle Begegnungen der 2. Bundesliga mit Torsten Mattuschka und Yannick Erkenbrecher am Sonntag ab 14:30 Uhr live - "Sky90" am Sonntag ab 19:00 Uhr mit unter anderem Didi Hamann, Heribert Bruchhagen und Lena Cassel - Die Bundesliga und 2. Bundesliga live auf Sky (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)

Unterföhring, 17. Mai 2024 - An diesem Wochenende stehen der 34. Spieltag der Bundesliga und der 2. Bundesliga auf dem Programm. Sky Sport überträgt am Samstag und Sonntag jeweils alle neun Begegnungen live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.

Ab 13:30 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer am Samstag auf das Saisonfinale der Bundesliga ein. Im Mittelpunkt steht dann die Entscheidung im Tabellenkeller, bei der insbesondere für Union Berlin noch alles offen ist. Derzeit liegen die die Eisernen auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg gegen den SC Freiburg und einer gleichzeitigen Niederlage des VfL Bochum (in Bremen) oder des 1. FSV Mainz 05 (in Wolfsburg) könnten sich die Berliner aber retten. Bei einer Niederlage würde sogar noch der direkte Abstieg drohen, falls parallel der 1. FC Köln in Heidenheim gewinnt und die schlechtere Tordifferenz wettmacht.

In Leverkusen könnte die Werkself gegen den FC Augsburg als erster Verein der Bundesliga-Geschichte eine Saison ungeschlagen abschließen, bevor nach Abpfiff die Meisterschale überreicht wird. Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann berichten live aus der BayArena. Der Auftritt des neuen Deutschen Meisters steht Sky Q Kunden zusätzlich auch in UHD/HDR zur Verfügung.

In den weiteren Begegnungen des Nachmittags geht es unter anderem noch um die Vergabe der letzten Plätze in den internationalen Wettbewerben sowie die Vizemeisterschaft im Fernduell zwischen dem FC Bayern (in Sinsheim) und dem VfB Stuttgart (gegen Mönchengladbach).

Die 2. Bundesliga am Sonntag mit der Entscheidung im Abstiegskampf und um die Meisterschaft

Auch in der 2. Bundesliga herrscht Spannung im Tabellenkeller. Hansa Rostock muss gegen den SC Paderborn gewinnen, um die Chance auf das Erreichen der Relegation zu wahren. Dazu dürfte der SV Wehen Wiesbaden im Spiel gegen den FC St. Pauli auf keinen Fall drei Punkte holen. Die Hamburger könnten mit einem Sieg in Hessen nach dem Aufstieg auch noch die Meisterschaft in der 2. Bundesliga perfekt machen, auf die auch der zweite Aufsteiger Holstein Kiel (in Hannover) noch hoffen darf.

Torsten Mattuschka und Moderator Yannick Erkenbrecher führen ab 14:30 Uhr durch das Saisonfinale der 2. Bundesliga.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

Eröffnet werden sowohl der Samstag als auch der Sonntag um 9:00 Uhr von "Guten Morgen Fans!", dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.

Abgerundet wird das Bundesliga-Wochenende am Sonntag ab 19:00 Uhr in der Fußballdebatte "Sky90". Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal unter anderem den Sky Experten Didi Hamann, den langjährigen Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen und Moderatorin Lena Cassel (u.a. im Podcast "Fußball MML Daily" und DAZN) im Studio. Komplettiert wird der Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner".

Die Bundesliga und mit Sky oder WOW live erleben

Die Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky:

Samstag:

9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

13:30 Uhr: "tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1

15:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 6

15:15 Uhr: 1. FC Heidenheim - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 7

15:15 Uhr: 1. FC Union Berlin - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 8

15:15 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 9

15:15 Uhr: SV Werder Bremen - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 10

17:30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

9:00 Uhr: "Guten Morgen Fans!" auf Sky Sport News

14:30 Uhr: 2. Bundesliga - die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1

15:20 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2

15:20 Uhr: FC Hansa Rostock - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 3

15:20 Uhr: Hannover 96 - Holstein Kiel auf Sky Sport Bundesliga 4

15:20 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 5

15:20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 6

15:20 Uhr: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Bundesliga 7

15:20 Uhr: 1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig auf Sky Sport Bundesliga 8

15:20 Uhr: VfL Osnabrück - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 9

15:20 Uhr: SV Elversberg - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 10

17:30 Uhr: 2. Bundesliga - "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

19:00: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

Pressekontakt:

Thomas Kuhnert External Communications / Sports Tel. +49 (0) 89 9958 6883 thomas.kuhnert@sky.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH