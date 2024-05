Frankfurt (ots) - Der "Women for Future"-Kongress - ein Netzwerktreffen für erfolgreiche Vermögensberaterinnen - ging in die vierte Runde. Damit setzt die Deutsche Vermögensberatung erneut ein Zeichen für die Stärkung von Frauen in der Finanzbranche. Mehr als 400 selbstständige Vermögensberaterinnen kamen am 15. und 16. Mai 2024 im Zentrum für Vermögensberatung (ZVB) im Rahmen der Veranstaltung zusammen. Neben spannenden Impulsvorträgen für die Beratung und die eigene Persönlichkeitsentwicklung bot die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. Die Deutsche Vermögensberatung schafft seit jeher die passenden Rahmenbedingungen, um eine Karriere unabhängig von Geschlecht oder Herkunft zu ermöglichen. Der Frauenanteil bei den hauptberuflichen Vermögensberaterinnen und Vermögensberatern in der DVAG liegt bereits heute bei 25 Prozent, eine positive Quote im Branchenvergleich.

Für mehr Frauen in der Finanzbranche

Zahlreiche Studien wie zum Beispiel die aktuelle Erhebung des Statistischen Bundesamts zeigen, dass Frauen in Führungspositionen immer noch seltener vertreten sind als Männer. Mit Maßnahmen wie dem "Women for Future"-Kongress setzt sich die Deutsche Vermögensberatung dafür ein, dem entgegenzuwirken. "Wir glauben fest daran, dass durch die Förderung von Netzwerken und den Austausch von Erfahrungen Frauen in der Finanzwelt gestärkt werden können", sagte Robert Peil, Mitglied des Vorstandes bei der DVAG, bei seinem Grußwort. "Besonders für junge Vermögensberaterinnen und Berufseinsteigerinnen ist es wichtig, nicht nur zu hören, dass wir Chancengleichheit im Unternehmen großschreiben, sondern die Resultate von Engagement live auf einer Bühne zu sehen." In dem Familienunternehmen richtet sich Erfolg nach dem persönlichen Einsatz und Engagement - unabhängig von Herkunft, Alter oder Geschlecht. Hier stehen der Mensch und seine Leistungen im Vordergrund. Das trifft am Arbeitsmarkt den richtigen Nerv.

Empowerment durch Wissen und Vernetzung

"Unser Ziel ist es, Frauen in der Finanzbranche zu ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und die zahlreichen Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich kennenzulernen", so Robert Peil. Zu den Highlights des Kongresses gehörten interaktive Workshops, Podiumsdiskussionen und verschiedene Netzworking-Formate. Darüber hinaus wurden innovative Ansätze und Best Practices vorgestellt, um den Frauen neue Perspektiven und Strategien für ihren beruflichen Erfolg aufzuzeigen. Das Format traf erneut auf großes Interesse: In weniger als einer Stunde nach Start des Anmeldeprozesses waren die Kongressplätze restlos ausgebucht. Durch die Schaffung von Netzwerken, die Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten und die Förderung von Mentorinnenprogrammen setzt sich die Deutsche Vermögensberatung weiterhin für die Stärkung und Unterstützung von Frauen in der Finanzwelt ein.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit nahezu 50 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de.

