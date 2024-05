Overath/Podnart, Slowenien (ots) - Metron präsentiert seine neuesten Entwicklungen im Bereich der Ladetechnik: Zu den innovativen Produkten zählen Ladekabel und Wallboxen, sowohl mobil als auch stationär, die insbesondere für Tesla-Fahrer durch integrierte Chargeport-Unlocker und -Opener (https://www.metron-shop.de/collections/tesla-produkte) das Laden erleichtern. Darüber hinaus präsentiert Metron Adapter (https://www.metron-shop.de/products/schukoadapter-fur-typ-2-ladesaeulen), die das Aufladen von Klein-Fahrzeugen mit Schuko-Steckern an Typ 2 Ladesäulen ermöglichen - eine ideale Lösung, wenn keine herkömmlichen Steckdosen verfügbar sind, zum Beispiel im urbanen Gebieten.

Ein Highlight ist die neue, äußerst kompakte 11 kW Ladestation (https://www.metron-shop.de/products/kompakter-mobiler-ladeadapter-11kw), die trotz ihrer geringen Größe sowohl einphasiges oder dreiphasiges Laden ermöglicht und damit ideal für den mobilen Einsatz ist. Diese mobile Ladelösung findet in jedem Fahrzeug Platz, auch wenn kein Frunk vorhanden ist.

Die neu entwickelten V2L-Adapter (https://www.metron-shop.de/collections/vehicle-to-load-v2l) erhöhen die Sicherheit bei der Nutzung des Fahrzeugs als Energiequelle, unter anderem durch integrierten Übertemperaturschutz und verbesserten Wetterschutz.

Metron ist seit 16 Jahren im Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien tätig. Alle Produkte werden nachhaltig in der Europäischen Union hergestellt und richten sich an Hersteller, Wiederverkäufer und Endkunden. Neben den angebotenen Standardprodukten können auch kundenspezifische Produkte in Einzel-, Kleinserien- und Großserienfertigung hergestellt werden. Metron hat seinen Hauptsitz in Slowenien (https://www.eauto.si)und ist zudem in Deutschland (https://www.metron-deutschland.de)und Nordirland (https://www.metron-ev.com) vertreten.

Besuchen Sie Metron auf dem Power2Drive Stand B6.774 und entdecken Sie die innovativen und nachhaltig produzierten Ladetechniklösungen.

Jan Hejmann Geschäftsführer - Metron Deutschland GmbH jan@metron-deutschland.de +49 170 5830813

