Amelinghausen (ots) - Mangelnde Bewerbungen, kaum vorhandenes Kundeninteresse und ein entscheidender Fehler: Zwar versuchen kleine und mittelständische Unternehmer ihr ohnehin begrenztes Werbebudget mit verschiedensten Maßnahmen gewinnbringend einzusetzen, der erhoffte Erfolg bleibt dabei aber häufig aus - vorwiegend deshalb, weil sie bei aller Leidenschaft keine klare Strategie verfolgen. Worauf kommt es wirklich an und wie erarbeitet man sich die richtige Herangehensweise?

Mittlerweile ist ein überzeugender Online-Auftritt unabdingbar, die digitale Präsenz einzelner Unternehmen spielt damit eine zentrale Rolle für deren Erfolg - sei es bei der Kundenakquise, der Mitarbeitergewinnung oder im Marketing. Trotzdem haben speziell mittelständische Firmen die Tragweite dessen mehrheitlich noch nicht erkannt und betreiben bestenfalls rudimentäre Webseiten, die weder aussagekräftig noch modern sind. Ebenso fehlt es oftmals am nötigen Know-how oder auch an der Bereitschaft, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. "Mittelständische Unternehmen, die digital kaum präsent sind, bleiben für potenzielle Kunden und Bewerber praktisch unsichtbar", betont Niklas Buchmüller, Geschäftsführer von BMLR Marketing. "Damit verpassen sie die Gelegenheit, sich als die Experten zu positionieren, die sie tatsächlich sind, was das Wachstum ihres Unternehmens limitiert und der Konkurrenz Vorteile verschafft."

"Neben ihrer Website im Allgemeinen ist dabei vor allem der richtige Einsatz ihres Werbebudgets entscheidend - besonders deshalb, weil mittelständische Unternehmen hierfür in der Regel nicht unbegrenzt Ressourcen zur Verfügung haben", fügt der Marketing-Experte hinzu. Seit 2019 hilft er anderen Unternehmern dabei, deren Online-Auftritte zu verbessern und wirkungsvolle Marketingstrategien zu implementieren. Dabei kommen alle Kunden in den Genuss individuell zugeschnittener Lösungen, die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht werden: Sie profitieren von gesteigerter Online-Sichtbarkeit, einer optimierten Kundenansprache und nachhaltigem Unternehmenswachstum. Im Laufe der Jahre hat Niklas Buchmüller außerdem wertvolle Erkenntnisse darüber gesammelt, wie speziell kleine und mittelständische Unternehmen die Planung ihres Werbebudgets optimieren - wie das gelingt, verrät er hier.

Mit dem richtigen Fokus zum Ziel: So sollten kleine und mittelständische Unternehmen ihr Werbebudget verteilen

Bei der Verteilung des Werbebudgets sollten Unternehmen mehrere Kernbereiche fokussieren, um maximale Effektivität zu gewährleisten. Zunächst ist die Unternehmenswebsite von zentraler Bedeutung, da sie das digitale Aushängeschild eines jeden Unternehmens darstellt. Damit sind auch Investitionen in professionelles Webdesign und eine optimierte Benutzererfahrung entscheidend, um die Conversion-Rate zu steigern. Ebenso unverzichtbar ist die Suchmaschinenoptimierung (SEO), welche die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit der Website im Internet maßgeblich erhöht.

Zusätzlich spielen bezahlte Werbeanzeigen eine wichtige Rolle: Plattformen wie Google Ads oder Social Media Ads bieten umfassende Möglichkeiten, zielgerichtete Werbekampagnen zu schalten. Hier ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen zu finden und Strategien zu entwickeln, die eine präzise Zielgruppenansprache ermöglichen und den Return on Investment (ROI) maximieren. "Ein ausgewogenes Werbebudget, das professionelles Webdesign, fortlaufende SEO und zielgerichtete bezahlte Werbekampagnen umfasst, ist der Schlüssel zu nachhaltigem Unternehmenserfolg", fasst Niklas Buchmüller von BMLR Marketing zusammen.

Budgetverteilung leicht gemacht: Worauf Unternehmer dabei achten sollten

Bei der Budgetverteilung im Bereich des digitalen Marketings ist eine ausgewogene Aufteilung zwischen Website, Suchmaschinenoptimierung und bezahlten Werbeanzeigen essenziell, um die spezifischen Unternehmensziele effizient zu unterstützen. Die Investition in eine Website sollte sowohl ein responsives Design als auch eine benutzerfreundliche Schnittstelle beinhalten, um die Nutzererfahrung zu maximieren und die Seite stets aktuell zu halten. Dies fördert nicht nur das Engagement der Besucher, sondern macht die Website auch für potenzielle neue Mitarbeiter attraktiv.

Im Bereich SEO ist eine langfristige Strategie ratsam, die sowohl technische Optimierungen als auch ausgereifte Inhaltsstrategien umfasst, um die organische Sichtbarkeit und Reichweite zu steigern. Dahingehen sollte der Fokus bei bezahlten Werbeanzeigen auf einer flexiblen Budgetierung liegen, die es erlaubt, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und die Kampagnen so zielgerichtet und effizient wie möglich zu gestalten. "Eine durchdachte Verteilung des Budgets, welche die dynamischen Anforderungen von Website, SEO und bezahlter Werbung berücksichtigt, ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens absolut entscheidend - im Zweifel sollte man sich hierbei auch nicht zu schade sein, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen", erklärt Niklas Buchmüller von BMLR Marketing hierzu.

Nicht zu vergessen ist, dass bei der Verteilung des Werbebudgets auch die Unternehmensgröße eine entscheidende Rolle spielt: So sollten kleine Unternehmen einen signifikanten Anteil ihres Budgets in Suchmaschinenoptimierung und lokale Werbeanzeigen investieren, um eine robuste Online-Präsenz zu etablieren und ihre regionale Marktpräsenz zu stärken. Mittelständische Unternehmen profitieren hingegen von einer ausgeglichenen Budgetverteilung über SEO, Website-Optimierung und Werbeanzeigen, wobei ein besonderes Augenmerk auf Technologien liegen sollte, welche die Kundenerfahrung auf der Website verbessern.

Wie Unternehmen den Erfolg ihrer Maßnahmen messen

Die Messung des Erfolgs einer strategischen Verteilung des Werbebudgets erfordert eine präzise Festlegung und Analyse spezifischer Leistungsindikatoren (KPIs). Derartige Kennzahlen sollten direkt mit den Zielen des Unternehmens verknüpft sein und können je nach Schwerpunkt der Werbeaktivitäten variieren. Zu den häufig genutzten KPIs zählen Klickzahlen, Konversionsraten, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website, Kosten pro Lead und Kundenakquisitionskosten.

Um eine effektive Bewertung der einzelnen Werbekampagnen sicherzustellen, ist zudem eine Segmentierung notwendig: Jede Kampagne sollte demnach individuell anhand der festgelegten KPIs analysiert werden, um deren spezifische Auswirkungen auf die Geschäftsziele zu messen. Ergänzend hierzu bietet sich stets der Einsatz von Google Analytics, Heatmaps und User-Experience-Tools wie Hotjar an. "Eine derart systematische Überwachung und Analyse der KPIs ist entscheidend, um die Wirksamkeit der Budgetverteilung zu beurteilen und fortlaufend zu verbessern - speziell für Unternehmen mit begrenztem Kapital", erläutert Niklas Buchmüller von BMLR Marketing.

Fazit: Rasante Entwicklungen erfordern ebenso rasche Anpassungen

Die Zukunft digitaler Werbemaßnahmen wird zunehmend durch technologische Innovationen und gesellschaftliche Anforderungen geprägt: So revolutioniert etwa die Integration von künstlicher Intelligenz und Automatisierung die Optimierung von Werbekampagnen und ermöglicht eine hochgradig personalisierte Nutzererfahrung. Zugleich erfordert der steigende Einsatz von mobilen Geräten und Sprachassistenten eine Anpassung der SEO- und Content-Strategien, um der Entwicklung von Voice Search gerecht zu werden. Datenschutz und regulative Anforderungen nehmen ebenfalls eine Schlüsselrolle ein und erfordern von Unternehmen maximale Flexibilität. "Selbstverständlich kann nicht jede Firma all das in Eigenregie leisten - um ihre Marktpräsenz dennoch dauerhaft zu steigern und damit auch ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern, greifen wir ihnen bei jeglichen Belangen rund um die Planung ihrer Werbeausgaben und der Durchführung wirksamer Kampagnen unter die Arme", betont Niklas Buchmüller abschließend.

