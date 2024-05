München (ots) - - Musik-Dokumentation zeigt die größten Fußballhits aller Zeiten - Thomas Hässler, Stefan Effenberg und Martina Voss-Tecklenburg über die Turnierhits der letzten Jahre - Ausstrahlung am Donnerstag, 06. Juni, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

2024 - die Europameisterschaft findet im eigenen Land statt und ganz Deutschland ist im Fußballfieber. Wie wird der offizielle Fußball-Song zur Europameisterschaft, von One Republic, Meduza und der deutschen Künstlerin Leony, bei den Fans ankommen? Nicht selten wird das Lied zum Turnier der Sommerhit des Jahres. Die RTLZWEI-Dokumentation "Pop Giganten - EM 2024: Die größten Fußball-Hits" nimmt die Zuschauer am 6. Juni, um 20:15 Uhr, mit auf eine Zeitreise und stimmt musikalisch auf die Fußball-Europameisterschaft ein.

Die Engländer haben es 1996 auf ihre ganz eigene, typische Weise geregelt. Denn der offizielle EM-Song 1996 ist bis heute ein echter Ohrwurm - und womöglich auch einer der bekanntesten und beliebtesten Fußballhits überhaupt. "Three Lions" - oder auch "Football's Coming Home" wird nicht nur von den englischen Fans zum Besten gegeben. Auf der ganzen Welt wird der Song mit dem Turnier 1996, als Deutschland Europameister wurde, in Verbindung gebracht.

Die 90-minütige "Pop Giganten"-Dokumentation feiert die größten Fußballhits aller Zeiten. Offizielle Songs wie "Waka Waka" von Shakira oder "Love Generation" von Bob Sinclair wurden zu absoluten Chartstürmern. Aber auch inoffizielle Lieder - die nicht von der FIFA oder UEFA ins Rennen geschickt wurden, sind bis heute echte Ohrwürmer. "54, 74, 90, 2006" von den Sportfreunden Stiller wird auch 18 Jahre später noch gerne mitgesungen. Die Dokumentation zeigt auch Szenen aus der Zeit, als die deutsche Nationalmannschaft noch selbst zum Mikrofon griff und Hits wie "Fußball ist unser Leben" oder "Far away in America" schmetterte.

Zu Wort kommen bei "Pop Giganten" diesmal die Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski und Thomas Häßler: Sie werden unterstützt von den EM-Botschaftern Gerald Asamoah und Weltmeistertrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Die Expertenrunde wird weiter gefüllt mit Promi-Paar Claudia und Stefan Effenberg und Moderatorin Nova Meierhenrich zusammen mit Musikproduzent Alex Christensen.

Produziert wird die Sendung von Maxi Media GmbH.

"Pop Giganten - EM 2024: Die größten Fußball-Hits" läuft am Donnerstag, den 06. Juni 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Über "Pop Giganten"

Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTL ZWEI Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.

