Erfurt (ots) - Der Kinderkanal von ARD und ZDF lädt 2024 zu einer Erlebnisreise ein. Unter dem Motto "KiKA kommt zu dir!" beteiligt sich KiKA vom 20. Mai bis zum 4. Oktober 2024 mit einem vielfältigen Show-Programm an Familien-Events in Deutschland. Kinder und Familien haben die Möglichkeit, ihre beliebtesten Stars persönlich zu erleben und aktiv am Geschehen teilzunehmen.

Die Veranstaltungen bieten eine wechselnde Auswahl an Shows und Attraktionen: Bernd das Brot absolviert ein Astronautentraining, die "KiKA-TanzAlarm"-Show animiert zum Mitmachen und bei "Vorlesegeschichten für dich" nimmt KiKA-Moderator Juri das Publikum mit in die Welt der Fledermaus Fidi. "Winzig groß und riesen klein" heißt es bei der "KiKANiNCHEN"-Bühnenshow, denn: Das kleine blaue Kikaninchen ist plötzlich überlebensgroß und erlebt gemeinsam mit Freund Christian und den Kindern Erstaunliches.

Termine, Events und Standorte

- 20. Mai 2024: ARD-Familienfest, Stuttgart - 25. Mai 2024: 75 Jahre Grundgesetz - Ein Fest für die Demokratie, Berlin - 26. Mai 2024: Hessentag, Fritzlar - 1. Juni 2024: Katholikentag, Erfurt - 16. Juni 2024: Krämerbrückenfest, Erfurt - 28. Juli 2024: SR Sommeralm, Berghalde Landsweiler-Reden - 1. September 2024: Sachsen-Anhalt-Tag, Stendal - 8. September 2024: Dt. Nationalbibliothek, Leipzig - 3. und 4. Oktober 2024: Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, Schwerin

Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH