Essen (ots) - Anlässlich des 10. Jubiläums des ASB-Wünschewagens findet am 21. Mai 2024 ab 17:00 Uhr in der Zeche Zollverein in Essen die Jubiläumsfeier statt.

Hintergrund: Durch den ASB-Wünschewagen wurde in den vergangenen 10 Jahren vielen Menschen in ihrer letzten Lebensphase und ihren Angehörigen in einer schweren Zeit unvergessliche und schöne Momente ermöglicht, mit rund 2.200 durchgeplanten Wunschfahrten allein im Jahr 2023. Als Projekt des Arbeiter-Samariter-Bunds Ruhr e. V. am 27. April 2014 gestartet, sind mittlerweile deutschlandweit 24 ASB-Wünschewagen an 23 Standorten im Einsatz und erfüllen die letzten Wünsche von Menschen, die nicht mehr mobil sind und ihre Wünsche nicht allein oder mit Hilfe ihrer Angehörigen erfüllen können. Mit diesem besonderen Jubiläum wird auch das außergewöhnliche Engagement der ehrenamtlichen Wünscherfüllerinnen und Wunscherfüller, die die Fahrgäste begleiten, gefeiert und gewürdigt.

Medienvertreter:innen sind eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.

Auszug aus dem Programm:

- Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung durch Bundestagspräsidentin und Botschafterin des Fördervereins Bärbel Bas

- Grußworte der Stadt Essen durch Oberbürgermeister Thomas Kufen

- Talks mit Wunscherfüller:innen, Funktionsträgern und Angehörigen/Betroffenen

- Interviews und Musik mit den Musikern Henning Wehland und Jan Löchel

- Musikalischer Abschluss mit dem Chor und dem Steigerlied

In Vorfeld der Veranstaltung haben Medienvertreter:innen die Möglichkeit zu:

- Interviews mit Vertreter:innen des ASB und des Fördervereins

- Gespräche mit Angehörigen und ehrenamtlichen Wunscherfüller:innen

- Fotografieren und Filmen der Veranstaltung

- Probefahrten mit einem der 17 ASB-Wünschewagen aus ganz Deutschland

Anwesenheit: Es werden hochrangige Gäste wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bass und Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen erwartet, die für kurze O-Töne ab

17:30 Uhr zur Verfügung stehen.

Ort: Zeche Zollverein, Erich Broost Pavillon, Fritz-Schupp-Allee 14, 45141 Essen

Für weitere Informationen und für eine Akkreditierung bitten wir Kontakt über die Pressestelle.

