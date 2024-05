Hamburg (ots) - - Legendäre Trophäe: Fotoaktion mit dem original UEFA EURO 2024TM Pokal aus Sterlingsilber - Fußballgeschichte hautnah erleben am 18. Mai 2024, präsentiert von Hellmann's und Knorr, den offiziellen BBQ Partnern der UEFA EURO 2024TM

Latte! Pfosten! Rein ins Tor! Bald dreht sich wieder alles um das runde Leder, wenn vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 die UEFA EURO 2024TM zu Gast in Deutschland ist. Mit Hellmann's und Knorr erhalten die Kund*innen bereits vorab die einmalige Chance, den offiziellen UEFA EURO 2024TM Pokal aus nächster Nähe zu bestaunen. Wer mag, kann sich vor Ort mit dem berühmten "Pott" fotografieren lassen oder an diversen Gewinnspielen teilnehmen. Die Aktion ist eine Kooperation mit Hellmann's und Knorr, zwei der Hauptsponsoren des sportlichen Großevents.

60 Zentimeter hoch, 8 Kilogramm schwer und aus purem Sterlingsilber - der Pokal ist der große Traum aller Fußballprofis während der Europameisterschaft. Am Samstag, 18. Mai, von 8 bis 18 Uhr präsentieren Hellmann's und Knorr die Trophäe der UEFA EURO 2024TM auf dem Gelände des EDEKA Centers Wucherpfennig (An der Weide 15 in Hannover). Kund*innen könnten die offizielle Trophäe dann hautnah erleben. Vor einem passenden Fotohintergrund können die Fans hier ihren unvergesslichen Moment festhalten.

Die Marken Hellmann's und Knorr sind offizielle BBQ Partner der UEFA EURO 2024TM. Knorr bedient die klassischen Grillsaucen-Liebhaber*innen und Hellmann's die junge Zielgruppe, die Trendgerichten folgt und Abwechslung sucht. Die Aktivitäten rund um die UEFA EURO 2024TM sind Teil der umfassenden Unternehmensstrategie von Unilever. Durch den sogenannten "Growth Action Plan" (GAP) fokussiert sich Unilever stärker auf sogenannte "Power Brands", die bedeutend zum Wachstum beitragen.

Pressekontakt:

Unilever Deutschland Media Relations Telefon: : +49 40 69639 2164 E-Mail: Mediarelations.de@unilever.com

Original-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH