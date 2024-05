Essen (ots) - Die Zahl der schwarzen Schafe unter den Recruiting-Agenturen ist hoch. Für Kunden ist im Voraus nur schwer zu erkennen, wer am Ende hält, was er verspricht. Bei der Zusammenarbeit mit mitarbeiter.com® müssen sie sich jedoch keine Sorgen machen, denn neben fundiertem Know-how und erprobten Strategien bietet Gründer und Geschäftsführer Carlo Credo seinen Kunden erfolgsbasiertes Recruiting an - sie zahlen immer dann, wenn sie auch Ergebnisse erhalten. Was mitarbeiter.com® darüber hinaus von anderen Agenturen unterscheidet, was die Dienstleistung alles beinhaltet und welche Mission das Unternehmen verfolgt, verrät der Experte in diesem Artikel.

Das wirksamste Instrument im Kampf gegen den Fachkräftemangel heißt Onlinemarketing. Unabhängig von Unternehmensgröße und Branche ist die Mitarbeitergewinnung über die sozialen Medien, das sogenannte Social Recruiting, der Schlüssel zum Erfolg. Denn ein augenscheinlich leergefegter Arbeitsmarkt heißt nicht, dass keine Fachkräfte mehr existieren - sie arbeiten nur woanders. So haben Unternehmen, die es schaffen, sich omnipräsent als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und Fachkräfte anzusprechen, die in ihrer aktuellen Anstellung unzufrieden sind, die besten Chancen, zum Bewerbermagnet zu werden. Da die Umsetzung funktionierender digitaler Recruiting Strategien sowohl Erfahrung als auch Know-how erfordert, sind die meisten Unternehmen auf die Zusammenarbeit mit einer professionellen Marketingagentur angewiesen und stehen damit vor einer großen Auswahl, denn die Zahl der Anbieter am Markt ist groß. "Für Kunden ist es schwer, im Vorfeld zu erkennen, wer gute und nachhaltige Ergebnisse liefert und mit welchem Dienstleister bloß Geld verbrannt wird", erklärt Carlo Credo von mitarbeiter.com®.

"Unser ganzheitliches Social Recruiting Konzept liefert so zuverlässig Ergebnisse, dass wir unseren Kunden erfolgsbasiertes Recruiting anbieten können - sie zahlen nur, wenn durch unsere Maßnahmen neue Mitarbeiter eingestellt werden konnten", verrät der Social-Recruiting- und Marketingexperte. Mit mitarbeiter.com® hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sich tiefgreifend mit den Unternehmen seiner Kunden auseinanderzusetzen, um individuelle Recruiting-Kampagnen zu erstellen, die sich deutlich von der Masse abheben. Sein ganzheitlicher Ansatz reicht dabei von der Produktion professionellen Contents über die Erstellung von Ads und Karriereseiten und den Aufbau einer Arbeitgebermarke bis hin zum Bewerbermanagement. Mit großem Erfahrungsschatz und tiefgreifender Expertise findet Carlo Credo die optimale Lösung für Unternehmen aller Größen und Branchen. So kann mitarbeiter.com® bereits auf unzählige glückliche Kunden zurückblicken, die durch die Zusammenarbeit ihre offenen Stellen besetzen und ihre Personalnot besiegen konnten.

Ganzheitliche Ansätze für erfolgsbasiertes Recruiting

Das ganzheitliche Konzept von mitarbeiter.com® umfasst alle Bereiche, die für erfolgreiches Social Recruiting wichtig sind: Von der Produktion von Imagevideos über den Aufbau einer Arbeitgebermarke sowie einer professionellen Karriereseite bis hin zum Bespielen aller gängigen Jobportale liefern Carlo Credo und sein Team alle Dienstleistungen aus einer Hand. Die Karriereseiten, die individuell mit WordPress oder Onepage erstellt werden, verfügen über Schnittstellen, die eine Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Echtzeit ermöglichen. Als offizieller Partner des Bewerber-Tracking-Systems Recruitee bietet mitarbeiter.com® seinen Kunden außerdem ein modernes Bewerbermanagement an. Mit ihren individuellen und allumfassenden Social Recruiting Strategien schafft es die Agentur, nachhaltig beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

"Steht das Grundgerüst erst einmal, verlangen wir für unsere Dienstleistung kein monatliches Honorar mehr, sondern arbeiten erfolgsbasiert. Das heißt, unsere Kunden bezahlen uns nur, wenn sie mit unserer Hilfe ihre offenen Stellen besetzen konnten", erklärt Carlo Credo, der sich durch dieses Angebot deutlich von anderen Agenturen am Markt abhebt. Denn erfolgsbasierte Recruiting kann nur anbieten, wer exzellente Ergebnisse garantieren kann. Über hundert zufriedene Kunden, die mithilfe von mitarbeiter.com® mehr als 10.000 Bewerbungen generieren und über 1.300 offene Stellen besetzen konnten, spiegeln die großen Erfolge der Agentur wider.

Umfassende Dienstleistung für alle Anforderungen und Branchen

Zu Beginn der Zusammenarbeit mit mitarbeiter.com® können die Kunden zwischen verschiedenen Paketen wählen: Wer sich für das Content-Komplettangebot entscheidet, erhält mit einem Karrierefilm, mehreren Mitarbeiter-Testimonials sowie Fotos, Ads und einem Dankesvideo für Bewerber ein breites Portfolio an Inhalten, die für das digitale Recruiting verwendet werden können. "Unsere Split-Tests haben ergeben, dass professionelle Bild- und Videoinhalte die Qualität der Bewerbungen enorm steigern", verrät Carlo Credo. Die an zwei gut strukturierten Drehtagen produzierten Inhalte bilden außerdem die Basis für den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, die mithilfe professioneller Social-Media-Strategien eine starke Sichtbarkeit und regionale Bekanntheit erlangt. Ein moderner und ansprechender Bewerbungsprozess rundet das Angebot ab. Unternehmen, die noch keine Arbeitgebermarke aufbauen konnten, aber dringend Stellen zu besetzen haben, erhalten außerdem die Möglichkeit, ihr Recruiting und die Ads anonym und im Design von mitarbeiter.com® laufen zu lassen.

Dank jahrelanger Erfahrung, großer Expertise und besonders individueller Zusammenarbeit schaffen die Experten es, branchenübergreifend für jede Herausforderung die beste Lösung zu finden. "Meine Mission ist es, mit mitarbeiter.com® zum Ansprechpartner Nummer eins für alle Unternehmen zu werden, die ihre offenen Stellen mit qualifizierten Mitarbeitern besetzen wollen", verrät Carlo Credo. Mit mitarbeiter.com® möchte er zur bundesweit größten Social-Recruiting-Agentur werden und für eine Lösung am Markt stehen, die funktioniert.

Sie wünschen sich ein ganzheitliches Social-Recruiting-Konzept für Ihr Unternehmen, um Ihre offenen Stellen effektiv und nachhaltig mit den qualifizierten Mitarbeitern zu besetzen? Dann melden Sie sich jetzt bei der Recruiting-Agentur (https://mitarbeiter.com/) mitarbeiter.com® und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Pressekontakt:

mitarbeiter.com Carlo Credo E-Mail: info@mitarbeiter.com Webseite: https://mitarbeiter.com/

Original-Content von: mitarbeiter.com, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH