Frankfurt am Main (ots) - Wizard Promotions stellt sich für die Zukunft auf und unterteilt seine Kernkompetenzen in vier Geschäftsbereiche. Aus Konzertveranstalter wird Rundum-sorglos-Dienstleister. Aus Wizard Promotions wird Wizard Live - und Artists profitieren von mehr als zwei Jahrzehnten Branchenerfahrung aus einer Hand.

Seit mehr als 20 Jahren steht der Name Wizard für die ganz großen Live-Momente. Ob intime Club-Gigs, exklusive Events in der Elbphilharmonie oder Stadion-Tourneen mit unzähligen Trucks auf der Straße: Die Frankfurter Agentur weiß genau, worauf es bei erfolgreichen Live-Konzerten ankommt - und wie sie jede noch so besondere Herausforderung mit ihren Artists meistert. Dann ist da noch der Hockenheimring, wo das Unternehmen mit einer Million Fans bei zehn Veranstaltungen den Rekord hält. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Wizard Promotions täglich Musikgeschichte geschrieben - und genau daran knüpft Wizard Live jetzt an.

Die vier Sparten unter dem neuen Banner umfassen zum einen den klassischen "Show & Touring"-Bereich, der nach wie vor das Kerngeschäft von Wizard bleibt. Flankiert wird er von drei zusätzlichen Services. Da wäre zum einen die Marketing Unit. Von fundiertem Consulting über ein solides Mediennetzwerk bis hin zu digitaler Kund:innenanalyse und datengetriebenem Performance Marketing läuft hier alles zusammen, was Wizard Live als starker Werbepartner zu bieten hat.

Für emotionales Brand Building im Umfeld von erfolgreichen Artists sorgt der Brand & Music Connector. Denn idealerweise schaffen Bands und Brands gemeinsam unvergessliche Momente, ob live oder darüber hinaus - und profitieren davon. Wizard spricht die Sprache der Artists, der Unternehmen sowie der Fans und vermittelt als Schnittstelle und Berater zwischen den drei Welten für die maximale User Experience und kann schon jetzt erfolgreiche, langfristige Beratungsmandate verzeichnen.

Als vierten Geschäftsbereich setzt Wizard auf vollumfängliches Artist Development und agiert im Mentoring vor, hinter und auf der Bühne. "Bei allen Artists und Bands gibt es eine eigene Idee, wo wir mit ihnen hinwollen", erzählt Geschäftsführer Oliver Hoppe. "Wir kennen unsere Musikerinnen und Musiker persönlich und sie kennen uns." Man verstehe sich bei Wizard in erster Linie als Dienstleister an der Musik und das sei der Spirit, von dem auch Wizard Live lebe.

Mit vielen Künstler:innen arbeitet Wizard schon seit den Anfangstagen des Unternehmens zusammen. "Die Beziehung zu unseren Artists basiert auf persönlicher Verbundenheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen", erklärt Hoppe. "Bei uns stehen die Künstler:innen immer an erster Stelle und unser vorrangiges Ziel ist eine langanhaltende, erfolgreiche und erfüllende Partnerschaft."

Die Neuausrichtung des Unternehmens sieht der Geschäftsführer mit großer Freude: "Wizard Live vereint das Beste aus allen Welten: Leidenschaft meets Branchenkenntnis. Erfahrung ergänzt belastbare Zahlen. Und Tradition trifft auf Revolution. Als Wizard Live gehen wir die Herausforderungen unserer Branche an, ob aufgeteilt in vier zielgerichtete Fachgebiete oder gemeinsam als starkes Full Service-Team."

Wizard Live ist da und läutet eine neue Ära großartiger und unvergesslicher Live-Momente ein. "Durch die Aufteilung in vier leistungsstarke Geschäftsbereiche können wir noch genauer auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Künstlerinnen und Künstler eingehen, bessere Customized Solutions anbieten und neue Formate erschließen", erklärt Hoppe. Damit der Name Wizard auch die nächsten 20 Jahre für die ganz großen Live-Momente steht.

Tobias Dietermann +49 69 904359 15 presse@wizard-live.com wizard-live.com

