Mainz (ots) - Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt – und die Feierlichkeiten starten auf dem Platz zwischen Bundeskanzleramt und Deutschem Bundestag mit einem Staatsakt unter freiem Himmel, den das ZDF am Donnerstag, 23. Mai 2024, ab 11.45 Uhr live überträgt. Ebenfalls live aus dem Berliner Regierungsviertel sendet am Jubiläumstag ab 19.20 Uhr "Kulturzeit extra" in 3sat. Zwei Tage zuvor, am Dienstag, 21. Mai 2024, 20.15 Uhr, ist im ZDF die "Terra X History"-Dokumentation "75 Jahre Deutschland: Der große Test – mit Mirko Drotschmann" zu sehen. Weitere Programmangebote rund um 75 Jahre Grundgesetz kommen im ZDF und in der ZDFmediathek hinzu.

"Staatsakt 75 Jahre Grundgesetz" live aus Berlin

ZDF-Politikchef Matthias Fornoff führt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstagvormittag, 23. Mai 2024, durch die ZDF-Live-Übertragung vom Staatsakt in Berlin. Bereits gegen 10.00 Uhr schaltet das ZDF-Vormittagsmagazin "Volle Kanne – Service täglich" zu Matthias Fornoff, um einen ersten Eindruck von dem anstehenden Demokratiefest zu vermitteln. Ab 11.45 Uhr beginnt dann die ZDF-Live-Übertragung. Als Gesprächsgäste bei Matthias Fornoff steuern ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke und Historiker Dominik Geppert, Fachmann für die Geschichte des deutschen Parlamentarismus, ihre Expertise zu 75 Jahre Grundgesetz bei. Ab 12.00 Uhr beginnt der Staatsakt zum 75. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die zentrale Rede.

3sat: "Kulturzeit" live aus Berlin

Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" sendet anlässlich des Jubiläums in einer "extra"-Ausgabe live aus Berlin und überprüft, wie es um das Recht auf freie Meinungsäußerung bestellt ist. Auf der Wiese vor dem Reichstag diskutiert Moderatorin Vivian Perkovic am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 19.20 Uhr in 3sat, mit der Publizistin und Autorin Sineb El Masrar über enger werdende Meinungskorridore. Über die Freiheit der Kunst spricht die Moderatorin zudem live mit Sebastian Krumbiegel, Sänger der Prinzen. Außerdem kommentieren Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) und Verfassungsrechtler Christoph Möllers in einem Betrag Artikel 5 des Grundgesetzes: Wie schützt dieser Artikel die Kunstfreiheit? Und wie ist es um die Meinungsfreiheit bestellt? "Kulturzeit extra: 75 Jahre Grundgesetz. Wie weit geht die Meinungsfreiheit?" ist nach der Live-Ausstrahlung um 19.20 Uhr gegen 21.00 Uhr in der 3satMediathek verfügbar.

Das Demokratiefest zu 75 Jahre Grundgesetz im ZDF

Vom 24. bis 26. Mai 2024 wird das Doppeljubiläum 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Friedliche Revolution mit einem dreitägigen Demokratiefest rund um Kanzleramt und Bundestag gefeiert. Das "ZDF-Mittagsmagazin" berichtet am Freitag, 24. Mai 2024, zwischen 12.10 Uhr und 14.00 Uhr ebenso darüber wie der ZDF-"Länderspiegel" am Samstag, 25. Mai 2024, 17.05 Uhr. Auch der Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird mit dem Demokratiefest verbunden. Feierlicher Höhepunkt ist die Abschlussveranstaltung "Aus Mut gemacht" am Sonntag, 26. Mai 2024, ab 18.30 Uhr, unter anderem mit Live-Musik, Schauspiel und Tanz-Performances – zu sehen im Livestream auf ZDFheute.de. Das ZDF überträgt diese Abschlussveranstaltung zu 75 Jahre Grundgesetz zeitversetzt in der Nacht von Sonntag, 26., auf Montag, 27. Mai 2024, von 1.20 Uhr bis 3.05 Uhr.

75 Jahre Deutschland: Der große Test – mit Mirko Drotschmann

Vor 75 Jahren wurde die Bundesrepublik mit der Verkündung des Grundgesetzes gegründet, ein paar Monate später, am 7. Oktober 1949, entstand die DDR. Was wissen die Deutschen von ihrer jüngeren Geschichte? Mirko Drotschmann geht dieser Frage in der 90-minütigen Dokumentation nach – an Erinnerungsorten deutscher Geschichte wie Bonn oder Berlin, Friedland oder Plauen. Im Mittelpunkt der "Terra X History"-Sendung, die am Dienstag, 21. Mai 2024, 20.15 Uhr im ZDF, und ab Montag, 20. Mai 2024, 20.15 Uhr in der ZDFmediathek, zu sehen ist, steht eine Umfrage zu prägenden Momenten, Köpfen und Wendepunkten der vergangenen Jahrzehnte.

Weitere Sendungen zu 75 Jahre Grundgesetz

Anlässlich der Gründung der Bundesrepublik schaut am Dienstag, 14. Mai 2024, um 20.15 Uhr im ZDF und ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek die Doku "Die spinnen die Deutschen!" auf Komisches und Historisches aus den vergangenen 75 Jahren – ein amüsanter Ausflug in die Welt der "Comedy von Loriot & Co."

In der ZDFmediathek gibt es ab Montag, 20. Mai 2024, "75 Jahre – 75 Momente" zu sehen. Das bisherige ZDF-Online-Modul zur Geschichte Deutschlands (https://www.zdf.de/dokumentation/75-jahre-75-momente-100.html) wird zum 75. Jahrestag in der ZDFmediathek aktualisiert und ergänzt.

Für alle Sendungen stehen Untertitel zur Verfügung. In der ZDFmediathek wird der "Staatsakt 75 Jahre Grundgesetz" live aus Berlin mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

