Rostock (ots) - Am Donnerstag, den 16. Mai 2024 um 8 Uhr, übergibt der Kommandeur des 1. Korvettengeschwaders, Fregattenkapitän Marc T. Tippner (43) das Kommando über die Korvette "Oldenburg" von Korvettenkapitän Markus Schwefer (39) an Fregattenkapitän Sascha Schlegel (37).

Korvettenkapitän Schwefer hatte die "Oldenburg" nach einer intensiven Einsatzvorbereitung unter Anderem von August 2023 bis Januar 2024 durch die Einsätze UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) und als Flaggschiff der NATO Unterstützung Ägäis geführt. Zudem hatte die Besatzung erfolgreich an einem Flugkörperschießen zur Inübunghaltung und Erhöhung der Einsatzbereitschaft vor Kreta teilgenommen. Er wird seine Expertise zukünftig im Marinekommando im Bereich der operativen Planung einbringen.

Fregattenkapitän Schlegel war nach verschiedenen seemännischen Verwendungen zuletzt im Einsatzführungskommando in Potsdam und im Stab des 1. Korvettengeschwaders tätig. "Die Übernahme der Verantwortung für das Schiff und seine Besatzung ist für mich ein wichtiger Meilenstein meiner Dienstzeit. Die Bilder vom Einlaufen in meinen Heimathafen Rostock haben mich in den zurückliegenden Verwendungen stets begleitet. Daher freue ich mich schon darauf, nach der Umrüstungs- und Werftphase mit der 'Oldenburg' wieder in See zu stechen und die Einheit der Marine einsatzbereit zur Verfügung zu stellen," sagte Fregattenkapitän Schlegel zu seinen bevorstehenden Aufgaben.

Hintergrundinformationen

Technikdetails Braunschweig-Klasse (K130):

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/korvette-k130

Ein Portraitbild von Fregattenkapitän Schlegel, kann auf Anfrage durch die Pressestelle Warnemünde zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Neuer Kommandant für die Korvette 'Oldenburg'" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung bitten wir um eine frühzeitige Anmeldung.

Termin: Donnerstag, 16. Mai 2024, 8 Uhr

Ankunft an der Hauptwache bis 7:15 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Rostock

Hohe Düne 30, 18119 Rostock

(Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Mittwoch, 15. Mai 2024 um 12 Uhr,

beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind leider nicht möglich.

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine Außenstelle Warnemünde Telefon: +49 (0) 381 802 51522/ 51516 / 51521 E-Mail: MarKdoPIZPressearbeit@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH