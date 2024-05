Wiesbaden (ots) - Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED). Für Menschen mit diesen Diagnosen bleiben sie immer Teil ihres Lebens. Umso wichtiger sind eine vertrauensvolle Begleitung und eine verlässliche Behandlung. Die Suche nach einer spezialisierten Praxis erleichtert das Online-Portal www.leben-mit-ced.de, das viele hilfreiche Informationen und Materialien zum Thema bündelt. Hand in Hand mit Gastroenterolog*innen können Menschen mit CED ihre Lebensqualität langfristig verbessern. "Hand in Hand" lautet auch das Motto, unter das chronisch glücklich e. V. und die Selbsthilfegruppe du gehst nicht allein ihre Aktion zum Welt-CED-Tag am 19. Mai gestellt haben.

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind bislang nicht heilbar, lassen sich heute aber in Schach halten: Eine individuell abgestimmte und auf Dauer angelegte Behandlung kann das Fortschreiten der chronischen Entzündung eindämmen. Erstes Ziel ist es, akute Schübe und den damit zum Beispiel auch verbundenen Einsatz von Kortison-Präparaten auf ein Minimum zu reduzieren. Dafür ist es allerdings wichtig, dass Betroffene mit ihren CED-Spezialist*innen vertrauensvoll Hand in Hand arbeiten. "Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt", betont die Gastroenterologin Dr. Verena Schick und ermutigt: "Wir haben ganz viele Möglichkeiten, Menschen mit CED zu behandeln und zu begleiten."

Nimm Dein Leben mit CED in die Hand

Auf der Suche nach einer auf CED spezialisierten Praxis oder Klinik lohnt sich der Klick auf www.leben-mit-ced.de. Das Online-Portal erleichtert auch die Suche nach Expert*innen aus anderen Fachbereichen, zum Beispiel der Ernährungsberatung oder der Psychotherapie. Außerdem bündelt die Website umfangreiche Informationen und Materialien, damit Menschen ihr Leben mit CED in die Hand nehmen können, von Kochrezepten, Sport- und Buchtipps über eine Checkliste fürs Gespräch mit der Ärztin bzw. dem Arzt bis hin zu aktuellen Terminen und Erfahrungsberichten.

Menschen mit CED auf ihrem Weg begleiten

"Ich finde, es ist ganz wichtig, mit CED nicht nur noch den Stempel "krank" auf der Stirn - und vielleicht auch im Herzen - zu haben, sondern auch mal bewusst die positiven Dinge zu feiern", berichtet dort zum Beispiel Eva Maria Tappe. Sie lebt seit über zehn Jahren mit Morbus Crohn und ist Gründerin von chronisch glücklich e. V.: "Dieser Verein will Menschen mit CED auf ihrem Weg mit der Erkrankung in ein glückliches Leben begleiten und unterstützen."

Hand in Hand am 19. Mai: CED-Aktionstag in Berlin

Zum Welt-CED-Tag am 19. Mai veranstaltet chronisch glücklich e. V. zusammen mit der Selbsthilfegruppe du gehst nicht allein ein Event in Berlin: Aufklärung und Information von Betroffenen für Betroffene - getreu dem Motto "Hand in Hand".

