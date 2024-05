München (ots) - Studio 100 International lädt zur Zeitreise ein: Der Anfang April gestartete "Studio 100 - Heroes of Childhood" YouTube-Kanal bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen Nostalgie und Spaß pur. Viele der Figuren und Serien, die unter dieser Dachmarke zusammengefasst sind, wird die Zielgruppe noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen: "Die Biene Maja", "Heidi", "Wickie und die starken Männer", "Alice im Wunderland", "Pinocchio" und "Sindbad der Seefahrer" sind nur einige der Retro-Stars, die sich auf diesem Kanal tummeln. Neben vielen Clips aus den Originalserien der 70er und 80er wird es jede Woche auch weitere spannende und unterhaltsame Uploads geben wie Character-Specials, Shorts und Compilations. Mit den "crazy clips" werden Ausschnitte aus den Serien neu, witzig und zeitgemäß interpretiert, und dies nicht nur auf YouTube, die "crazy clips" sind auch auf TikTok zu finden.

Parallel zum Launch dieser Social-Media-Kanäle bringt Studio 100 International eine trendige "Heroes of Childhood"-Modekollektion mit coolen und frechen Designs auf den Markt. Diese Fashion-Line ist u.a. auf großen Online-Plattformen wie Zalando, About You, OTTO, limango, Amazon Fashion sowie über den eigenen Online-Shop shop.heroesofchildhood.com erhältlich. Durch modernen Streetstyle, gepaart mit ikonischen Elementen aus den Serien, erschaffen die Helden der Kindheit auch hier eine Brücke zwischen den Generationen.

"Die Welle der Retro-Vibes gewinnt als Mode-Trend unaufhaltsam an Fahrt", erklärt Joachim Knödler, Head of Licensing bei Studio 100 International. "Unsere zeitlosen Marken üben eine beruhigende Anziehungskraft in turbulenten Zeiten aus und erinnern uns an eine sorglose Kindheit. Als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Gegenwart inspirieren unsere Retro-Helden neue Generationen und wecken kostbare Erinnerungen", fügt Knödler hinzu.

Mit dem "Heroes of Childhood"-Konzept belebt Studio 100 International seine Klassiker und Kultfiguren durch eine neue Plattform, die dem aktuellen Zeitgeist entspringt und doch die Magie der Originale bewahrt. Die Zeitlosigkeit und universelle Anziehungskraft dieser Klassiker machen die "Heroes of Childhood" zu einem perfekten Thema für das aktuell so beliebte Retro- und Nostalgiesegment.

