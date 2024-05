Duisburg (ots) - Die Angst vor dem Zahnarzt ist nicht selten der Grund dafür, dass Menschen irgendwann einen Zahnersatz benötigen. Jedoch löst der Gedanke an einen derart großen Eingriff bei den meisten Patienten erst recht Unbehagen aus. Als Experte für Implantologie und zahnärztliche Ästhetik setzt Zahnarzt Dr. Yasin Aktas auf die modernsten Methoden der Zahnmedizin - und betreut dabei auch Angstpatienten. In diesem Artikel verrät er, von welchen schnellen und schmerzarmen Methoden seine Patienten profitieren, wie sein gesamtes Team mit viel Empathie auf ihre sensiblen Bedürfnisse eingeht und woher seine beachtliche Expertise stammt.

Immer mehr Menschen haben Angst davor, zum Zahnarzt zu gehen - aktuellen Studien zufolge ist mittlerweile jeder fünfte Deutsche betroffen. Das große Leid dahinter findet seinen Ursprung oft in traumatischen Erlebnissen aus der Kindheit und kann im Erwachsenenalter schnell zur starken Belastung werden. Oft wird der Gang zum Zahnarzt so lange verdrängt, bis die Zähne in einem desolaten Zustand sind und komplett oder zu Teilen ersetzt werden müssen. Weil mit dem Problem auch die Angst immer weiter wächst, braucht es einen sensiblen und erfahrenen Spezialisten, der sogenannte Angstpatienten mit Expertise und Empathie von ihrem Leid befreien und ihnen ein gesundes Lächeln zurückschenken kann. "Angst vor dem Zahnarzt muss sicherlich niemand haben. Ist die Angst aber da, braucht es die richtige Herangehensweise, um Angstpatienten nicht noch weiter zu verschrecken", verrät Dr. Yasin Aktas.

"Wir sind auf die sensiblen Bedürfnisse von Angstpatienten spezialisiert und arbeiten mit modernen Verfahren, die schnelle und schmerzarme Behandlungen ermöglichen. Beispielsweise kann ein Patient, der ohne Zähne kommt, meine Praxis nur zweieinhalb Stunden später mit einem vollständigen Gebiss wieder verlassen", erklärt der Zahnarzt, der Experte im Bereich der Implantologie und ästhetischer Zahnmedizin ist. Modernste Technologien, wie beispielsweise eine 3D-Röntgenanlage, ermöglichen es Dr. Yasin Aktas und seinem Team, millimetergenaue Implantate zu setzen. Seine beachtliche Expertise, vielseitige Berufserfahrung sowie die Liebe zur zahnärztlichen Ästhetik und Präzision sorgen dafür, dass seine Praxis auch über die Landesgrenzen hinweg von den Patienten sehr geschätzt wird. Die einfühlsame Art, die das gesamte Team auszeichnet, trägt außerdem dazu bei, dass sich auch Angstpatienten besonders wohl und gut aufgehoben fühlen. Über sein Dienstleistungsangebot und die neuesten Trends und Innovationen der Branche hält Dr. Yasin Aktas seine Patienten sowohl über die sozialen Medien als auch durch regelmäßige Patienteninformationsabende auf dem Laufenden.

Innovative Technologien und bestmögliche Bedingungen für Angstpatienten

Im Bereich der Implantologie liegt der Schwerpunkt von Dr. Yasin Aktas auf der Sofortimplantation, die er bereits vor vierzehn Jahren als einer der ersten in Deutschland anbieten konnte. Patienten, die entweder keine oder keine erhaltenswerten Zähne mehr haben, werden die Zähne gezogen und ein fester provisorischer Zahnersatz implantiert, sodass sie die Praxis noch am selben Tag mit einem vollständigen und schönen Gebiss verlassen können. Nach acht Wochen erhalten sie in einer schmerzfreien Folgesitzung den endgültigen implantatgetragenen Zahnersatz. "Weil wir Zahnmedizin und Zahntechnik aus einer Hand anbieten, können die Patienten in wenigen Sitzungen komplett versorgt werden", verrät Dr. Yasin Aktas. Soll nur ein einziger Zahn, beispielsweise im Frontbereich, ersetzt werden, schaffen er und sein Team es, dass dieser keine optischen Unterschiede zu den eigenen Zähnen aufweist. Der ästhetische Fokus liegt dabei stets auf dem Erhalt größtmöglicher Natürlichkeit.

Die große Sympathie und Empathie, die der Zahnarzt und sein Team mitbringen, stellen vor allem für Angstpatienten, auf die die Praxis sich spezialisiert hat, einen enormen Mehrwert dar. "Oft ist neben der Angst auch die Scham ein großes Problem", verrät Dr. Yasin Aktas, "Weil der Gang zum Zahnarzt aufgrund von Angst jahrelang vermieden wurde, sind die Zähne in einem entsprechenden Zustand. Wollen in der Praxis nun mehrere Menschen in den Mund schauen, intensiviert das die Scham." Aus diesem Grund legt der Zahnarzt besonderen Wert auf eine sensible Führung von Angstpatienten und bietet ihnen zunächst Einzelgespräche an. Der Angst vor Schmerzen oder Kontrollverlust begegnet sein Team mit der Möglichkeit einer Sedierung oder Vollnarkose und Mechanismen, mit denen der Patient die Behandlung steuern kann und somit die Kontrolle zurückerhält. Die kurze Behandlungsdauer und das moderne Verfahren der Sofortimplantologie sind weitere Gründe, aus denen sich Angstpatienten an Dr. Yasin Aktas wenden.

Die Expertise von Dr. Yasin Aktas vereint Oralchirurgie und ästhetische Zahnmedizin

Anders als die meisten seiner Branchenkollegen hat Dr. Yasin Aktas seit seiner Promotion zehn Jahre in Weiterbildung investiert, während er in einer der renommiertesten Kliniken Deutschlands tätig war. Parallel zu seinem berufsbegleitenden Studium der Implantologie und Oralchirurgie absolvierte er in New York ein Masterstudium im Bereich zahnärztlicher Ästhetik, sodass er in der Lage ist, Chirurgie und Ästhetik in Perfektion zu verbinden. Weil Fortbildungen zu seinen größten Leidenschaften zählen, hat der Zahnarzt vor vier Jahren sogar sein eigenes Fortbildungsinstitut gegründet, mit dem er internationale Expertise auf den deutschen Markt holt. Sein großer Erfahrungsschatz, die beeindruckenden Fähigkeiten im Bereich Implantologie und zahnärztliche Ästhetik sowie der Einsatz modernster Technologien sorgen dafür, dass Dr. Yasin Aktas Patienten aus der gesamten DACH-Region betreut.

"Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Das Vertrauen, das mir meine Patienten entgegenbringen, nehme ich sehr ernst und hole das bestmögliche Ergebnis für sie heraus", so der Zahnarzt. Seinem Ziel, eine der renommiertesten Praxen für Ästhetik und Implantologie zu besitzen, die über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, ist er bereits sehr nahe gekommen. Jetzt verfolgt Dr. Yasin Aktas die Mission, die Zahnmedizin in Deutschland mit Orientierung an anderen Ländern weiter nach vorn zu bringen. "Das Ausland hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Weil viele Zahnärzte nicht dazu bereit sind, neue Wege zu gehen, hängt Deutschland technologisch hinterher - und das möchte ich ändern", fasst er zusammen.

Sie wünschen sich eine Zahnbehandlung vom absoluten Experten und mit modernsten Methoden und einem empathischen Team, das auf Angstpatienten spezialisiert ist? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Yasin Aktas (https://www.draktas.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!

