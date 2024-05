Baierbrunn (ots) - Das E-Rezept per Handy in der Apotheke einlösen? Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber" zeigt, wie das mit der passenden App in vier Schritten ganz einfach geht - und welche Vorteile das bringt:

Schritt 1: PIN beantragen

Bei der Krankenkasse müssen Sie eine PIN für die E-Rezept-App beantragen. Dafür müssen Sie sich als Besitzerin oder Besitzer Ihrer Gesundheitskarte authentifizieren - persönlich vor Ort bei der Kasse, per Nachricht in der Krankenkassen-App oder telefonisch. Wichtig: Sie benötigen Ihre Gesundheitskarte und ein gültiges Ausweis-Dokument. Wenige Tage nach der Bestellung erhalten Sie die PIN per Post.

Schritt 2: App downloaden

Laden Sie sich die App "Das E-Rezept" der gematik GmbH herunter. Sie erkennen sie an dem Logo, das ein weißes Herz auf blauem Hintergrund zeigt.

Schritt 3: Anmelden

Melden Sie sich mit Ihrer PIN und der Gesundheitskarte in der App an.

Schritt 4: Rezepte aufrufen

Nun können Sie Ihre Rezepte aufrufen und in der Apotheke auslesen lassen oder sie einer Apotheke von zu Hause aus zuweisen.

Die Vorteile in der App: Sie können Rezepte für Angehörige mitverwalten, Ihre Rezepte der letzten 100 Tage einsehen, nachsehen, welche Apotheke Ihr Medikament vorrätig hat und das Rezept von zu Hause aus einer Apotheke zustellen und sich ihr Medikament liefern lassen.

Privatversicherte können Dokumente mit der App statt per Post an die Krankenkasse weiterleiten.

