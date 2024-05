SÜDWESTRUNDFUNK #Unsere Flüsse - am 12. Mai 2024 startet die große ARD Mitmachaktion #unsereFlüsse - am 12. Mai 2024 startet die große ARD Mitmachaktion. Jessy Wellmer ruft dazu auf: ,,Checkt unsere Bäche!" - Die Ergebnisse der Mitmachaktion präsentiert die ARD Story ,,Unsere Flüsse - wie retten wir Deutschlands Lebensadern?" (SWR / WDR / NDR / RBB) am 23. Oktober 2024 im Ersten. © SWR, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung "Bild: SWR " (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Stuttgart, Tel: 0711/929-12642, foto@swr.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.