München (ots) - Klassenerhalt für den TSV 1860 München in Essen geschafft - ausgerechnet durch das entscheidende Tor vom Geburtstagskerl Fynn Lakenmacher, der den Klub zum Saisonende gen Darmstadt 98 verlässt. Mit nur einem Sieg aus den letzten 9 Spielen verhindern die Löwen gleichzeitig auch alle Aufstiegsambitionen von RWE. "Ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht enttäuscht und frustriert sein dürfen, weil wir eine fantastische Saison gespielt haben", fand Trainer Christoph Dabrowski lobende Worte für sein Team, der nun wenigstens Platz 4 avisiert: "Unsere Entwicklung ist noch nicht vorbei." Der TSV 1860 München beschließt eine durchwachsene Saison mit dem Mindestziel: Klassenerhalt! Argirios Giannikis, Trainer 1860 München, war wie die gesamte Mannschaft sehr erleichtert: "Wir haben das Ziel erreicht, wofür wir angetreten sind. Die letzten Wochen waren nicht ganz so einfach, aber wir haben heute ein leidenschaftliches Spiel gemacht. Die Saison war schwierig mit vielen Aufs und Abs, auch in unserer Zusammenarbeit. Es war keine einfache Situation."

Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München 0:1

Christoph Dabrowski, Trainer Rot-Weiss Essen: "Ich habe ihnen gesagt, dass sie nicht enttäuscht und frustriert sein dürfen, weil wir eine fantastische Saison gespielt haben. Wir haben nach vorne gespielt, aber leider hat die Latte oder der Pfosten heute was dagegen gehabt. Gefühlt hätten wir noch 2 Stunden weiterspielen können, es hat heute nicht sollen sein. Für den Moment Enttäuschung, aber wir haben noch ein Spiel in Lübeck und da versuchen wir den Maximalwert aus der Tabelle rauszuholen. Und wir haben noch das Pokalfinale. Wir haben in den letzten Wochen innerhalb der Mannschaft nicht vom Aufstieg gesprochen. Dass es in der Endphase der Saison psychologisch vorgeht, ist normal. Wenn sie sehen wie viele Jungs auf dem Platz sind, die noch Erfahrungswerte sammeln, wenn es um die heißen Kartoffeln geht, dann wird sie das weiterbringen. Unsere Entwicklung ist noch nicht vorbei."

Lucas Brumme, Rot-Weiss Essen: "Wir hätten beide Spiele gewinnen müssen. Wir hatten unglaublich viel Pech. Den Aufstieg und die Relegation können wir erstmal abhaken." Dafür lebt weiter die Hoffnung über Platz 4 den DFB-Pokal zu erreichen. "Da ist alles drin. Wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Wir sind auch noch im Pokalfinale danach. Das müssen wir auf jeden Fall schaffen." Das Publikum feiert die Mannschaft nach Abpfiff. "Wir haben eine überragende Saison gespielt. Wir wollen die Saison noch mit einem Sieg in Lübeck und dann dem Pokalsieg krönen. Die Fans stehen immer hinter uns, egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Es ist einfach nur geil, hier zu spielen." Der Link zum Brumme-Interview:

Argirios Giannikis, Trainer 1860 München, erleichtert über den geschafften Klassenerhalt: "Wir haben das Ziel erreicht, wofür wir angetreten sind. Die letzten Wochen waren nicht ganz so einfach, aber wir haben heute ein leidenschaftliches Spiel gemacht. Taktisch haben wir es gut gemacht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft die letzten Spiele vergessen machen wollte. Die Saison war schwierig mit vielen Aufs und Abs, auch in unserer Zusammenarbeit. Es war keine einfache Situation. Wir hätten es gerne früher klar gemacht, aber wir entwickeln uns."

"Wir haben Rot-Weiß Essen wach geküsst"

Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender Rot-Weiss Essen, hielt vergangenes Jahr trotz großer Kritik an Trainer Christoph Dabrowski fest: "Überwindung hat es mir gar keine gekostet, weil wir von Beginn an und auch in der schweren Zeit in der vergangenen Saison absolut von Christoph Dabrowski überzeugt waren und es auch immer noch sind. Es gab erhebliche interne und externe Widerstände. Das war nicht einfach, aber wir sind konsequent und hart geblieben. Das hat sich Gott sei Dank ausgezahlt."

Gegen 1860 München ist das regulär letzte Heimspiel für Uhlig als Vorstandsvorsitzender der Essener. "Es ist alles gut. Ich blicke auf 6,5 Jahre zurück, überwiegend erfolgreiche Jahre. Wenn man sieht, wo wir heute stehen, wo wir spielen, welche Chancen wir haben, dann haben wir hier zusammen was Gutes entwickelt können. Wir haben Rot-Weiß Essen wach geküsst. Das war eine gute Zeit, eine erfolgreiche Zeit. Das war anstrengend und deswegen mache ich jetzt ein bisschen Urlaub." Dabei hat Uhlig einige spezielle Momente erlebt. "Ganz klar der Aufstieg 2022. Was das mit dem Verein, unseren wahnsinnigen Fans, unserer Stadt gemacht hat, das war eine Eruption hier in Essen. Das war was ganz, ganz besonderes und das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen." Der Link zum Uhlig-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y0xiNHRVeG9QakdpVFRUMENYSGVEK1NCczA3WDBIOGE0UElNcEEyUlZsYz0=

