München (ots) - Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Die verrohte Republik: Wie gefährdet ist die Demokratie?

Direkt nach der Doku: Brutale Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, eine Verrohung der Debatten, insgesamt eine vergiftete gesellschaftliche Atmosphäre - was ist los in Deutschland? Ist unsere Demokratie in Gefahr? Welche Rolle spielt die AfD? Braucht es schärfere Gesetze?

Die Gäste:

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsidentin)

Dorothee Bär (CSU, stellvertretende Parteivorsitzende)

Sebastian Fiedler (SPD, Kriminalbeamter und Bundestagsabgeordneter)

Beatrix von Storch (AfD, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Ulf Buermeyer (Jurist und Podcaster "Lage der Nation")

Im Interview: Matthias Ecke (SPD, Europaabgeordneter, wurde in Dresden angegriffen und schwer verletzt)

Am Dienstagabend finden die Nutzerinnen und Nutzer der ARD Mediathek die von Louis Klamroth kommentierte und durch redaktionelle Inhalte ergänzte Version "hart aber fair to go".

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de.

Pressekontakt:

Redaktion: Torsten Beerman (WDR)

Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und Information Tel.: 089/558944-898 E-Mail: lars.jacob@ard.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH