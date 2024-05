München (ots) - In einer Welt, die sich immer schneller zu bewegen scheint, laden die malerische Region Gardasee (https://lagodigardaveneto.com/?lang=de), die kulturell reiche Stadt Verona (https://www.visitverona.it/en) und die benachbarten norditalienischen Territorien Lessinia (https://www.visitlessinia.eu/en/), Pianura dei Dogi (http://pianuraveronese.com/index.php/en/), Soave-Est Veronese (https://www.eastverona.com/) und Valpolicella (https://www.infovalpolicella.it/eng/home) Reisende dazu ein, einen Schritt zurückzutreten und die Kunst des Slow Travels zu erleben. Von der Ruhe der Natur bis hin zur reichen Geschichte bietet diese atemberaubende Region Norditaliens eine Fülle von Möglichkeiten für Genießer und Kulturinteressierte gleichermaßen.

Das Konzept des Slow Travels steht für eine entschleunigte Art des Reisens, bei der Reisende bewusst Zeit einplanen, um die lokale Kultur, die Kulinarik und die natürliche Schönheit zu genießen. Die Region Gardasee und Verona (https://www.destinationveronagarda.it/it) bietet eine ideale Umgebung für dieses Reiseerlebnis, das weit mehr ist als nur das Abhaken von Sehenswürdigkeiten.

Entspannung in der Natur: Die malerischen Ufer des Gardasees, die Weinberge von Valpolicella und Soave-Est Veronese, die Hochebene der Lessina und die vielen Wasserläufen und Naturschutzgebiete von Pianura die Dogi bieten eine idyllische Kulisse für Entspannung und Erholung. Von ruhigen Spaziergängen entlang der Uferpromenaden und durch Weinreben bis hin zu erholsamen Bootsfahrten auf dem glitzernden Wasser - die Natur der norditalienischen Regionen lädt dazu ein, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und im Hier und Jetzt zu leben.

Kulturelle Erkundungen: Verona, die Stadt von Romeo und Julia, ist ein Schatzkästchen voller Geschichte und Kultur. Beim Schlendern durch die engen Gassen der Altstadt können antike römische Ruinen, prächtige Renaissance-Paläste und lebhafte Plätze, die zum Verweilen einladen, bestaunt werden. Ein Besuch des berühmten römischen Amphitheaters, der Arena di Verona, ist ein absolutes Muss für Kunst- und Geschichtsliebhaber. Am Gardasee besticht vor allem Malcesine durch seine faszinierende Geschichte und malerischen Schönheit. Am Ostufer des Sees gelegen, bietet es Attraktionen wie die prachtvolle Skaligerburg, die einst von der Herrscherfamilie von Verona erbaut wurde, und der Santo Stefano, einer im Barockstil erbauten Kirche auf dem 18. Jahrhundert. Nicht weniger kulturell und historisch beladen sind die umliegenden Provinzen. So lädt Borghetto, eines der schönsten Dörfer Italiens, mit der bekannten Visconti Brücke und zahlreichen kleinen Restaurants und Cafés zum Verweilen ein, während in Lessina die prächtigen Festungen Forte Santa Viola oberhalb von Azzago und Forte Tesoro östlich von Sant'Anna d'Alfaedo zu Erkundungstouren einladen.

Kulinarische Genüsse: Die Regionen rund um den Gardasee und Verona sind bekannt für ihre exquisiten kulinarischen Köstlichkeiten. Die Verköstigung lokaler Spezialitäten wie Risotto con la Tinca (Risotto mit Scholle), La Torta Russa di Verona (traditioneller Kuchen mit einer knusprigen Hülle aus Blätterteig und einer weichen Füllung mit Mandeln und Amaretti) und natürlich die berühmten Weine der Region, darunter der fruchtige Bardolino, der edle Amarone della Valpolicella und der beliebte Sommerwein Custoza, sowie der frische und leicht süßliche Lugana Wein, sind ein Muss für einen jeden Besucher. Ein Slow-Food-Erlebnis in einem gemütlichen Ristorante ist eine unvergessliche Möglichkeit, die köstliche Vielfalt der italienischen Küche zu entdecken.

Für weitere Informationen über Slow Travel in der Region Gardasee und Verona besuchen Sie www.lagodigardaveneto.com (https://lagodigardaveneto.com/?lang=de) und www.visitverona.it. (https://www.visitverona.it/en)

