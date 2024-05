Nürnberg (ots) - Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone-Tarif ist, der beste D-Netzqualität bietet und zudem besonders günstig ist, wird bei NORMA fündig. Das bestätigt nun eine Untersuchung des bekannten Technikmagazins CHIP. Die Testerinnen und Tester haben dabei Prepaid-Tarife von unterschiedlichen Anbietern unter die Lupe genommen. Das "Smart S"-Angebot von NORMA Connect überzeugte dabei ganz besonders und wurde mit dem Prädikat "sehr gut" ausgezeichnet.

Beste Netzqualität zu kleinen Preisen

Die Technik-Expertinnen und -Experten von CHIP haben für die neueste Ausgabe des Magazins 21 Prepaid-Tarife auf Herz und Nieren getestet - alle im Kostenbereich um die 10 Euro pro Monat. Darunter waren sowohl Angebote von bekannten Anbietern wie Vodafone, Telekom oder O2 als auch der vom Franken-Discounter. Im Fokus standen vor allem Netzqualität, Ausstattung, Kosten und Service. Der "Smart S"-Tarif von NORMA Connect überzeugt auf ganzer Linie und trägt daher zurecht das Prädikat "sehr gut". Gerade das Herzstück eines Smartphone-Tarifs - die Netzabdeckung - begeisterte die Jury und bekam dafür in der Einzelbewertung die Bestnote im Test. Denn Userinnen und User surfen bei NORMA Connect in allen Tarifen im besten 5G D-Netz. Der Lebensmittelhändler beweist erneut, dass gute Qualität nicht teuer sein muss. Mit nur 8,99 Euro befindet sich "Smart S" im unteren Preissegment der getesteten Tarife.

Mehr Daten für noch mehr Surf-Spaß

Erst kürzlich hat NORMA das Datenvolumen der Smart-Tarife erhöht. Kundinnen und Kunden können nun bei "Smart S" von ganzen 10 GB profitieren, statt der bisherigen 6 GB. Bei "Smart M" und "Smart L" setzt der Nürnberger Discounter sogar noch einen obendrauf: Neben mehr Datenvolumen gibt es auch einen Preisrabatt.

