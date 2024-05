Bocholt (ots) - Rose Bikes baut sein stationäres Netz an Partnerwerkstätten strategisch aus. Das Bocholter Unternehmen geht eine Kooperation mit dem Verbund Service und Fahrrad (VSF), einem der größten stationären Netzwerke der Branche in Deutschland, ein und dockt sukzessive zusätzlich die VSF-allride zertifizierten Werkstätten an sein Serviceportfolio an. Ergänzend zu den neun eigenen Stores und acht Kooperationsgeschäften arbeitet der Fahrradhersteller jetzt insgesamt mit über 130 ausgewählten Partnerwerkstätten im DACH-Raum zusammen. Rose Kund*innen profitieren damit von einem der breitesten Netzwerke an Partnerwerkstätten und hochqualifizierten Serviceoptionen für Inspektionen, Reparaturen sowie Gewährleistungsfälle.

Die Partnerwerkstätten sind von Rose Bikes sorgfältig ausgewählt und aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz im Handwerk und ihres hohen Standards an Kundenorientierung qualifiziert. Die Werkstätten stehen im direkten Austausch mit den Rose Mechaniker*innen. Sie sind von Rose Bikes zertifiziert, um eine gleichbleibend hohe Servicequalität sicherstellen zu können. Dank des angeschlossenen Netzwerks profitieren Rose Kund*innen von einem umfassenden Leistungsportfolio ganz in ihrer Nähe. Kund*innen können die nächstgelegene Partnerwerkstatt einfach über die Website von Rose Bikes finden. Die Partnerwerkstätten stehen bereit, um folgende Services zu bieten:

- Wartung und Inspektion: In Zusammenarbeit mit den Servicewerkstätten bietet Rose seinen Kund*innen die Möglichkeit, regelmäßige Inspektionen für ihre Fahrräder und E-Bikes direkt vor Ort durchzuführen. - Reparaturen: Egal, ob es sich um eine kleine oder größere Reparaturen handelt, die Partnerwerkstätten sorgen dafür, dass die Bikes schnellstmöglich wieder startklar sind. - Abwicklung von Gewährleistung: Die Partnerwerkstätten wickeln alle Anliegen im Rahmen der Gewährleistung und des Rose Crash-Replacement-Services für Rose Kund*innen ab. - Beschaffung originaler Rose-Ersatzteile: Die Partner vor Ort stellen eine schnelle und zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen sicher.

"Mit dem Aufbau unseres Netzwerks an Partnerwerkstätten möchten wir unseren Kund*innen nicht nur qualitativ hochwertige Fahrräder und E-Bikes, sondern auch einen umfassenden, leicht zugänglichen Service bieten," erklärt Sarah Kustos, Retail Managerin Kooperation & Expansion bei Rose Bikes. "Auf die strategische Erweiterung des Serviceangebots setzen wir auch in Zukunft unseren Fokus. Wir werden weitere Partnerwerkstätten aufnehmen und die Servicestandards weiterentwickeln, um unseren Kund*innen ein Premium-Einkaufs- und Nutzungserlebnis bieten zu können."

