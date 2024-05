Köln (ots) - Jetzt ist es klar: RTL hat sich die Ausstrahlungsrechte an dem mit Aufregung erwarteten Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich gesichert. Das Showkampf-Spektakel "Der Clark Final Fight" findet am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt.

2001 brach Regina Halmich dem Entertainer Stefan Raab die Nase, in der Revanche 2007 entschieden wenige Punkte Unterschied zugunsten der 46-fachen Box-Weltmeisterin. Doch nun ist es an der Zeit für die ultimative Revanche der Revanche! 17 Jahre nach der letzten Niederlage und fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten TV-Auftritt steigt Stefan Raab zum allerletzten Mal in den Ring - und ein Millionenpublikum bei RTL ist live dabei.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: "Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet - und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte."

Regina Halmich: "Wenn Stefan eine Idee hat, dann brennt er dafür. Dann ist er beharrlich. Wenn er etwas anpackt, dann wird's auch zum Kracher. Er weiß, wie gute Unterhaltung funktioniert. Und, dass RTL das "Ereignis des Jahrzehnts" zeigen wird, ist fantastisch. Ich werde zeigen, dass ich es immer noch schaffe, ihm ordentlich eine zu verpassen. Und es wird wieder weh tun. Versprochen! Wer mich unterschätzt, hat schon verloren. Raab wird nach allen Regeln der Kunst eine Mega-Show liefern. Und ich werde ihm mächtig einheizen."

