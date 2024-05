Unterföhring (ots) - Sie sind über herausfordernde Catwalks gelaufen, heirateten für den Fotografen unter Wasser, haben sich spannenden Challenges gestellt und die aktuelle Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" zu einer ganz besonderen gemacht: Die 38 Kandidatinnen und Kandidaten der 19. #GNTM-Staffel.

Grund genug für Modelchefin Heidi Klum noch einmal einen drauf zu setzten! Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" kürt die Modelchefin im Finale am Donnerstag, 13. Juni, live aus Köln, eine Gewinnerin und einen Gewinner. Siegerin und Sieger erhalten jeweils 100.000 Euro und werden jeweils auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar zu sehen sein. Ein männliches Model auf dem Modemagazin? Das gabs noch nie!

#GNTM-Power Woche: Wer ins Finale einzieht, sehen die Zuschauer zum ersten Mal an einem Dienstag. ProSieben zeigt das Halbfinale am 11. Juni, um 20:15 Uhr.

Eine der erfolgreichsten Staffeln seit 15 Jahren auf ProSieben

"Germany's Next Topmodel" schreibt weiter Erfolgsgeschichte: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 20,7 Prozent in der jungen Zielgruppe der 14-49-jährigen Zuschauer:innen ist die 19. Staffel von #GNTM eine der erfolgreichsten seit 15 Jahren.

Und diese Kandidatinnen und Kandidaten haben noch die Chance, "Germany's Next Topmodel" 2024 zu werden:

Aldin (23, München, Bayern), Armin (27, Kempten, Allgäu, Bayern), Dominic (20, Katlenburg-Lindau, Niedersachsen), Fabienne (21, Solingen, NRW), Frieder (25, Berlin, Berlin), Grace (25, Düsseldorf, NRW), Jermaine (20, Kassel, Hessen), Julian (24, Frankfurt am Main, Hessen), Kadidja (21, Wien, Österreich), Lea (24, Düsseldorf, NRW), Linus (25, Berlin, Berlin), Luka (24, Frankfurt am Main, Hessen), Marvin (23, Bielefeld, NRW), Sara (28, Berlin, Berlin), Stella (34, Dortmund, NRW), Xenia (24, Hof, Bayern).

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Live-Finale am Donnerstag, 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr, das Halbfinale am 11. Juni 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

