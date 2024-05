Hamburg (ots) - - Der Feinschmecker Olio Award: Insgesamt 15.000 blind verkostete Olivenöle seit 2003, 400 davon aus dem neuen Jahrgang - Top-Regionen des aktuellen Erntejahrgangs: Andalusien, Apulien, Toskana und Umbrien - Widriges Wetter machte Olivenbauern 2023 besonders zu schaffen - Olivenernte in Griechenland um fast die Hälfe eingebrochen

Der Winter ist endlich vorbei und auf Märkten und in Küchen hat der Frühling Einzug gehalten. Und was passt besser zu buntem, aromatischem Gemüse und frischen Kräutern als ein gutes Olivenöl? Welche die besten unter ihnen sind, testet seit mehr als zwanzig Jahren Deutschlands prägendes kulinarisches Lifestyle-Magazin Der Feinschmecker. Zusammen mit internationalen Olivenöl-Experten hat die Redaktion im Laufe der Jahre so insgesamt rund 15.000 Öle auf Duft und Geschmack geprüft.

400 Olivenöle sind es aus dem aktuellen Erntejahrgang 2023/2024 gewesen. Das ist eine beachtliche Anzahl angesichts der widrigen Wetterbedingungen infolge des Klimawandels, mit denen Olivenbauern im ganzen Mittelmeerraum zu kämpfen haben. Im letzten Jahr traf es besonders die griechischen Produzenten: zu warme Temperaturen im Winter, heftige Regenfälle im Frühjahr, verheerende Dürre im Sommer - all das sorgte in Griechenland, aber auch in anderen Anbauregionen, für magere Olivenernten. In Griechenland reduzierte sich die Erntemenge um fast die Hälfe. "Umso erfreulicher war es für uns Juroren zu erleben, was für eine hervorragende Qualität die für den Olio Award 2024 eingereichten Öle zeigten", erklärt Feinschmecker-Redakteur und Mitglied der neunköpfigen Jury des Olio Award Kersten Wetenkamp. Die Verkostung der Öle erfolgt jedes Jahr wie bei großen Weinverkostungen blind: Weder der Produzent noch das Erzeugerland oder die Olivensorte sind den Juroren bekannt.

"Erfahrene Juroren wie Dr. Rosario Franco (Agrarexperte der Region Kalabrien) oder Dr. Matteo Bonoli (Ernährungswissenschaftler an der Universität Bologna) können dennoch oft sofort Sorte und Region anhand des Geschmacks bestimmen", so Olivenöl-Kenner Kersten Wetenkamp. "Auch die Fehlnoten erkennen die Experten sofort, in manchen Fällen sogar den Namen der Käferart, die sich auf dem Olivenblatt eingenistet hatte und einen speziell pelzigen Beigeschmack auf der Zunge hinterließ."

Angelehnt an andere internationale Olivenöl-Wettbewerbe teilt der Olio Award des Feinschmeckers die Öle in drei Kategorien ein: leicht fruchtig, mittelfruchtig und intensiv fruchtig. So kann sich jedes Öl fair vergleichen lassen. "Neben bekannten Namen erhalten dieses Jahr auch zwei echte Newcomer den Olio Award 2024 - ein guter Beweis dafür, dass jeder Produzent mit einem Spitzenöl die Chance auf eine Auszeichnung hat", sagt Kersten Wetenkamp.

Die besten Olivenöle 2024 auf einen Blick:

Kategorie "Intensiv fruchtig"

1. Rincón de la Subbética, Almazaras de la Subbética, Spanien, Andalusien (0,5l/EUR24,90) 2. Serrilli PGA, Ogliarola Garganica, Italien, Apulien (0,5l/EUR19,90) 3. Lamacupa, Luma - Selezione, Italien, Apulien (0,5l/EUR19,90)

Kategorie "mittelfruchtig"



1. Olivarera La Purísima, El Empiedro, Spanien, Andalusien (0,5l/EUR24,90)

2. Aceites Oro Bailén, Oro Bailén Picual BIO, Spanien, Andalusien (0,5l/EUR19,90)

3. Frantoio Franci, Villa Magra Riserva di Famiglia, Italien, Toskana (0,5l/EUR22,90)

Kategorie "leicht fruchtig"



1. Torrerivera, Blend 023, Italien, Apulien (0,5l/EUR24,90)

2. Accademia Olearia, Fruttato DOP Sardegna, Italien, Sardinien (0,5l/EUR19,90)

3. Frantoio Gaudenzi, Chiuse di Sant'Arcangelo, Italien, Umbrien (0,5l/EUR22,90)

Alles über das 'grüne Gold' hat die Redaktion hier zusammengestellt: www.feinschmecker.de/olivenoel. Die Preisträger des Olio Award 2024, ihre Produzenten, die wichtigsten europäischen Olivenöl-Regionen sowie köstliche Rezepte, Verwendungstipps und die besten Pairings von Olivenöl und Food stellt Der Feinschmecker zudem in seiner aktuellen Ausgabe (#6/2024, ab 10. Mai im Handel) vor. Die Top-50 der verkosteten Öle präsentiert ein spezielles Feinschmecker-Booklet, das dem Magazin beiliegt, weitere 50 sehr gute Öle werden online vorgestellt (www.feinschmecker.de).

Zum Olio Award 2024 ist außerdem ein aktueller Podcast abrufbar unter https://www.feinschmecker.de/podcast.

Alle prämierte Öle sind im Feinschmecker Online-Shop erhältlich: www.feinschmecker.de/shop.

Über den Jahreszeiten Verlag

Wie kein anderes Medienhaus versteht es der JAHRESZEITEN VERLAG, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.

Pressekontakt:

Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,

Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.de



Original-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH