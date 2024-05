Hamburg (ots) - Inmitten der diesjährigen Online Marketing Rockstars - der größten Digital- und Marketingmesse Europas - präsentiert glo(TM) auf rund 580 qm eine außergewöhnliche Experience-Welt mit innovativen Exponaten, passend zu ihrem neuesten Device: dem Hyper Pro Heater. Doch damit nicht genug: das Event diente gleichzeitig als Auftakt für die neue Kampagne von glo(TM): NEX STAGE - ein Content-Format, das 4 Music-Artists den nächsten Schritt in ihrer Karriere ermöglicht.

Am Vorabend lud glo(TM) zum Pre-OMR Dinner im angesagten Hamburger Lifestyle Hub "Der Player" ein. Im Fokus: ein Austausch unter inspirierenden Persönlichkeiten aus Lifestyle, Medien & Wirtschaft sowie der Hyper Pro Heater von glo(TM) - die neuste technische Innovation. Als Gäste wurden u.a. die Band Tokio Hotel, Ann-Katrin Schmitz, Paul Schrader und Elena Carrière begrüßt.

Zum Start der Messe zieht der Premium-Partner des OMR-Festivals bereits alle Blicke auf sich: 580 qm Fläche, 120 qm High-res LEDs und die innovativste Standbaukonstruktion, die modular & nachhaltig einsetzbar ist. Der 6x10m Main Screen zieht die Gäste magisch an - auf dem Stand angekommen, gibt es jede Menge zu erleben.

Masterclass by glo(TM): heating up creativity - Wie sich langfristige Collabs auf Storytelling & Brand Love auswirken

Jana Deininger von glo(TM) sprach mit Bonnie Strange und Kim Hnizdo über die Zusammenarbeit und gemeinsamen Erfolge ihrer langfristigen Partnerschaft. Im Fokus: der kreative Prozess sowie die erfolgreiche Einbindung von Creatorn & Artists für ein authentisches Storytelling & Auswirkung auf die Marke. Marketing Insights garantiert!

Artist Empowerment mit glo´s neuer Kampagne: NEX STAGE

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Marke mit zahlreichen bekannten Artists zusammengearbeitet. Auch im neuen Format von glo(TM) dreht sich alles um Innovation & Entwicklung: NEX STAGE ist eine Musik-Plattform, die bereits etablierten Artists ermöglicht, ihren nächsten Karriereschritt zu beschreiten - mit dabei sind: Becks, Pretty Pink, Aisha Vibes & Eskei83. Support erhalten sie dabei vom erfahrenen DJ-Duo Moonbootica, die seit über 20 Jahren im Musikgeschäft tätig sind. Kim Hnizdo begleitet das Projekt & die kreativen Köpfe auf ihrer Reise. Der gesamte Cast wird auf der OMR in verschiedenen Konstellationen, sowie mit Medienpartnern im Gespräch über das Projekt live zu erleben sein. "Ich bin total happy, Teil des Teams zu sein und des Projektes NEX STAGE by glo. Freue mich riesig auf die Zusammenarbeit über das Jahr hinweg und bin gespannt auf die Ergebnisse", so DJ Pretty Pink.

Den krönenden Abschluss des faszinierenden Programmes bilden die Stand-Partys. Das Line-up des ersten OMR-Messetags bestand aus den NEX STAGE Artists Aisha Vibes & Pretty Pink, sowie Main Act Marten Hørger. Wer dann noch Energie hatte, konnte auf der glo(TM)-eigenen Aftershow Party im East Hotel zu Moonbootica & Parker Strange bis in die frühen Morgenstunden tanzen.

Für den zweiten Messetag performen die NEX STAGE Artists Becks & Eskei83, sowie Kelvyn Colt & Shari Who.

glo(TM) @ OMR, Halle A1, Stand D10.

#waybetter* #omrXglo

*¹ Dieses Produkt ist nicht risikofrei und enthält Nikotin, eine abhängig machende Substanz.

Über glo(TM)

glo steht für innovatives Design, neue Technologie und einzigartige Personalisierungsmöglichkeiten. All diese Aspekte des Produkts verbinden sich mit unerwarteten Themen, die in diesem Jahr ein großer Teil der glo Marke sind - Musik, Art/Design und Fashion! glo ist seit Juni 2020 auf dem deutschen Markt im Portfolio von BAT Germany verfügbar. Mehr Informationen unter: discoverglo.com

Über OMR

OMR ist die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt und umfasst Inhalte, Events und Technologien. Das OMR Festival ist heute die größte Zusammenkunft von Führungskräften aus Digitalwirtschaft, Medien und Marketing in Europa. Täglich erscheinen unter http://omr.com und in zahlreichen Newslettern und Podcasts Inhalte zu diesen Themengebieten. Die OMR-Tochterfirma Podstars produziert und vermarktet über hundert Podcast-Formate. Daneben bietet OMR im Bereich Education unterschiedlichste Weiterbildungsangebote, betreibt das Jobportal OMR Jobs & HR sowie die Software-Vergleichsplattform OMR Reviews. OMR Reviews ist mit über 50.000 unabhängigen Software-Bewertungen zu über 5.000 Tools die größte deutsche Software-Vergleichsplattform. Aktuell beschäftigt OMR über die Ramp106 GmbH rund 400 Mitarbeitende in Hamburg. Mehr Informationen unter: omr.com.

Pressekontakt:

glo Jana Deininger Mail: jana_deininger@bat.com

Im Auftrag von glo Brand Pier GmbH Luisa Schreiber Account Manager & Junior PR Manager tel +49 40 80 8114 215 mobil +49 173 749 6086 luisa.schreiber@brand-pier.com

Original-Content von: British American Tobacco (Germany) GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH