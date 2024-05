Mainz (ots) - Vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 findet in Erfurt der 103. Katholikentag statt. Leitwort ist der Psalmvers "Zukunft hat der Mensch des Friedens". Das biblische Motto ist auch Anregung für die ZDF-Sendungen "Die Vergessenen – Kampf für Gerechtigkeit" am Mittwoch, 29. Mai 2024, 1.00 Uhr, und "Lesch sieht Schwartz: Frieden beginnt vor der eigenen Haustür" am Donnerstag, 30. Mai 2024, 17.45 Uhr. Im Kontext des Katholikentags stehen auch die Sendungen "37°Leben: Allein mit meinem Glauben? Christ sein in Ostdeutschland", Sonntag, 2. Juni 2024, 9.03 Uhr, und am selben Tag um 0.35 Uhr "Katholisch für fünf Tage: Der Katholikentag 2024 in Erfurt". Alle Sendungen stehen ab Ausstrahlungstag auch in der ZDFmediathek.

"Die Vergessenen – Kampf für Gerechtigkeit"

Die Reportage von Scarlett Sternberg begleitet Menschen, die sich für andere einsetzen. Sie engagieren sich für christliche Werte und stoßen dabei auf hohe Erwartungen, aber auch Grenzen. Der katholische Priester Peter Kossen prangert die menschenunwürdigen Lebens- und Arbeitsbedingungen in der norddeutschen Fleischindustrie an. Doreen Nieswand engagiert sich bei CARIsatt in Berlin-Neukölln für Menschen mit geringem Einkommen. Der Film steht ab Mittwoch, 29. Mai 2024, 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathekzur Verfügung.

"Lesch sieht Schwartz: Frieden beginnt vor der eigenen Haustür"

Kriege halten die Welt in Atem. Aber auch Konflikte im alltäglichen Leben trüben das Miteinander. Was, wenn es scheinbar unüberbrückbare Differenzen zwischen Menschen gibt? Wissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz erörtern Lösungsmöglichkeiten und Strategien. Aus ihrer Sicht ist der innere Frieden des Einzelnen eine Voraussetzung dafür, gelassen mit Auseinandersetzungen und Spannungen umzugehen. Wie kann man Selbstzufriedenheit erreichen und warum ist sie wichtig für ein harmonischeres Miteinander? Der Film von Nina Koshofer steht ab Donnerstag, 30. Mai 2024, 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek zur Verfügung.

"37°Leben: Allein mit meinem Glauben? Christ sein in Ostdeutschland"

Aus historischen Gründen sind in Ostdeutschland etwa 80 Prozent der Bevölkerung konfessionslos. Christinnen und Christen müssen sich oft erklären oder rechtfertigen, denn die meisten in ihrem Umfeld vermissen weder Gott noch Glauben und sehen die beiden christlichen Kirchen kritisch. Der Film von Steffi Springer fragt, wie es ist, als gläubiger Mensch in der Minderheit ein christlich ausgerichtetes Leben zu führen. Die Reportage ist ab Freitag, 31. Mai 2024, 8.00 Uhr, fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar.

"Katholisch für fünf Tage: Der Katholikentag 2024 in Erfurt"

Zum Abschluss des Katholikentags in Erfurt fragen Lena Baumann, Karoline Knop und Matthias Wiesel, ob das Großevent die Menschen in der Stadt erreicht hat – denn gerade einmal 20 Prozent der Erfurterinnen und Erfurter sind getauft. Was nehmen die Menschen vor Ort von den rund 500 Veranstaltungen mit? Woran stoßen sie sich? Und erreicht sie Kirche heutzutage überhaupt noch? In der ZDFmediathek steht der Film ab Sonntag, 2. Juni 2024, 19.00 Uhr, fünf Jahre lang zur Verfügung.

Alle Sendungen werden mit Untertiteln angeboten. Die Reihe "37°" und die Fernsehgottesdienste werden in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030/2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/kirchlichethemen) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100

Weitere Informationen Hier finden Sie Gottesdienste (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste) in der ZDFmediathek.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation Telefon: +49-6131-70-12108

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/) und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH