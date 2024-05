Hamburg (ots) - Alle 13 Folgen der 20. Staffel ab Freitag, 10. Mai, in der ARD Mediathek und ab Sonnabend, 11. Mai, im Ersten

"Die Pfefferkörner" starten mit ihrer 20. Staffel am Sonnabend, 11. Mai, im Ersten - und haben gleich eine Woche später ein ganz besonderes Jubiläum: Dann läuft die 250. Folge der erfolgreichen Kinder-Krimireihe. In der ARD Mediathek sind alle 13 neuen Folgen schon ab Freitag, 10. Mai, zu sehen.

In der Jubiläumsfolge "Plan Albatros" treffen aktuelle auf alte Pfefferkörner: Die Ermittler*innen Amy (Melody Rose), Moritz (Jan Friedrichsen), Jasina (Sophia Grande), Hakim (Mads Albatros) und Leo (Charlotte Farhadi) brauchen in einem dramatischen Entführungsfall dringend Hilfe. Daher freuen sie sich sehr über die Unterstützung von Kira (Marlene von Appen), Nele (Ronja Levis), Levin (Moritz Pauli), Tayo (Samuel Adams) und Femi (Spencer König) - das Pfefferkörner-Team, das in den Staffeln 15 und 16 ermittelte und inzwischen entsprechend älter ist.

In den anderen neuen Episoden sind die fünf Nachwuchs Detektive zum Beispiel mit einem plötzlichen Stromausfall konfrontiert, der ganz Hamburg - und auch ihr geliebtes Hauptquartier - lahmlegt. Im Wald stoßen Amy und Hund Pepper auf vergiftetes Wasser, bei Familie Bruns wird eingebrochen, ein demenzkranker älterer Herr wird entführt und Leo und ihre Mutter fallen auf eine falsche Vermieterin herein. In der Schule drangsaliert eine Gang von Jugendlichen den Hausmeister und der verdächtigt ausnahmslos jeden, auch Pfefferkorn Moritz ...

Darstellerinnen und Darsteller sind neben den oben Genannten Zandile Darko (Mira-Elani Bruns), Tim Ehlert (Lars Bruns), Meryem Mouaoukkil (Djamila Al-Khalil), Haytham Hmeidan (Esat Al-Khalil), Nadine Quittner (Kim Neumann) als Eltern. Die Regie bei der neuen Staffel führten Philipp Scholz, Lydia Bruna, Andrea Katzenberger, Autor*innen sind Anja Jabs, Benjamin Hessler, Thomas Möller & Sebastian Grusnick, Julia Thürnagel, Jörg Reiter, Silja Clemens, Katharina Mestre und Andrea Katzenberger.

"Die Pfefferkörner" ist eine ARD Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des NDR, produziert von der Letterbox Filmproduktion in Hamburg. Derzeit entstehen in Hamburg die Folgen der 21. Staffel, wieder mit einem neuen "Pfefferkörner"-Team.

"Die Pfefferkörner" begeistern übrigens schon seit 25 Jahren: Am 27.Dezember 1999 lief die erste Folge im KiKA.

