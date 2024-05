Krefeld (ots) - Ein Stück Krefelder Stadtgeschichte trifft auf beste Burgerkultur: Peter Pane eröffnet am 16. Mai ein neues Restaurant im "Et Bröckske". Dann locken saftige Burger, knusprige Pommes und knackige Salate zusammen mit tollem Service in ein liebevolles Ambiente.

Für Peter Pane ist es zwar schon der 53. Standort in Deutschland - aber dennoch einmalig. Denn mit der jüngsten Eröffnung erwecken die Macher hinter der Burgerkette ein echtes Stück Krefelder Geschichte zu neuem Leben: In der Marktstraße 41 wird im "Et Bröckske" ein traditionsreicher Mittelpunkt der Stadt modern und mit bestem kulinarischem Angebot wiederbelebt. Auf einer großzügigen Fläche von 297 Quadratmetern innen und 200 Quadratmetern Außenterrasse bietet das neue Restaurant Platz für insgesamt 475 Gäste.

Alte Erinnerungen genießen, neue schaffen - mit Burgern und Rhenania

Mit dem Bröckske verbinden viele Krefelder beste Brauhaus-Erinnerungen bis ins Jahr 1997, als die Gastro-Geschichte dort vorerst endete. Das Wahrzeichen des Stadtzentrums wurde mit der Renovierung optisch erhalten; nun aber wird Peter Pane dort besten zeitgemäßen Genuss bringen. Von Veggie-, Rindfleisch- oder Chicken-Burgern, Limonaden, Durstlöschern oder zuckerfreien Alternativen bis zu knackigen Salaten, kreativen Süßspeisen und leckerem Kaffee reicht die große Auswahl, mit der Peter Pane so beliebt wurde. Eine Verbeugung vor dem Standort hat das Team auch auf der Karte: Hier fließt Rhenania aus dem Zapfhahn.

Denn das Konzept von Peter Pane zielt längst nicht nur auf kulinarischen Genuss, sondern auch auf ein Wohlfühl-Erlebnis. Inhaber Patrick Junge sagt: "Unser Ziel ist es, ein liebevolles Ambiente zu schaffen, in dem unsere Gäste eine Auszeit vom Alltag genießen können und mit unbeschwerten Momenten neue Erinnerungen schaffen. Wir freuen uns deshalb besonders, mit unserem neuen Restaurant das Peter-Pane-Gefühl an diesen Traditionsstandort in Krefeld zu bringen und ihn mit unserem beliebten Angebot zu bereichern."

Engagierte Ideen ...

Doch Peter Pane möchte mit den Restaurants mehr als nur Profit erzielen. Ein Teil des Gewinns wird z.B. in ökologische (Peter pflanzt) und soziale Projekte (Peter hilft) investiert. "Denn als Unternehmen übernehmen wir Verantwortung für eine Zukunft, in der wir alle leben möchten.", so Patrick Junge.

... mit einem engagierten Team

Dabei machen nicht nur Kulinarik, Gäste und Engagement die Burgerkette so erfolgreich. Bei Peter Pane arbeiten über 2.300 Teammitglieder leidenschaftlich daran, das Potenzial der Marke weiter zu entfalten. Umgekehrt wird auch den Mitarbeitenden ermöglicht, sich ganz unabhängig vom Bildungsabschluss weiterzuentwickeln. In der unternehmenseigenen Peter's Akademie in Redefin (Mecklenburg-Vorpommern) werden Schulungen angeboten, in denen Mitarbeitende z.B. auf die Übernahme von Führungsverantwortung vorbereitet werden. Wer Teil des erfolgreichen Teams werden möchte, kann sich auf der Karriereseite https://jobs.peterpane.de bewerben: Für das neue Restaurant in Krefeld werden gerne noch Bewerbungen entgegengenommen.

