Michael Schulte, Arabella Kiesbauer und Remo Forrer: Das sind die Gäste für die Rahmensendungen zum ESC-Finale, "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow". Zusammen mit Moderatorin Barbara Schöneberger werden sie am Sonnabend, 11. Mai, das Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz live aus Malmö auf den weltgrößten Musikwettbewerb einstimmen. Sie sprechen über die berührendsten und überraschendsten Momente und erinnern an die größten Hits des Eurovision Song Contest. Zudem werden die Acts, die die drei Länder in diesem Jahr in Schweden vertreten, zugeschaltet: Isaak, Kaleen und Nemo. ESC-Siegerin Conchita gibt dem TV-Publikum in einem kleinen Film spannende Einblicke hinter die Kulissen dieses einzigartigen Showevents.

Der deutsche Sänger und Songwriter Michael Schulte wurde durch seine Teilnahme am Eurovision Song Contest für Deutschland im Jahr 2018 international bekannt - mit seiner ESC-Hymne "You let me walk alone" erreichte er Platz 4. Sein Markenzeichen ist seine gefühlvolle Stimme, mit der er das Publikum auch immer wieder bei Unplugged-Auftritten berührt. "You let me walk alone" wurde sogar international zum Chart-Erfolg. Ende 2023 veröffentlichte Michael Schulte sein Top-10-Album "Remember Me", dessen Singleauskopplung "Waterfall" zu einem der größten Hits des Jahres wurde.

Die TV-Karriere von Arabella Kiesbauer startete mit der Jugendsendung "X-Large" im ORF. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde die Moderatorin mit ihrer preisgekrönten Talkshow "Arabella", die zehn Jahre lang im deutschen Fernsehen zu sehen war. Mit ihrer charmanten und direkten Art begeisterte sie dort als Gastgeberin die Zuschauerinnen und Zuschauer. 2015 moderierte Arabella Kiesbauer den "Eurovision Song Contest" live aus der Stadthalle ihrer Heimatstadt Wien. In Österreich kennt man sie auch als Moderatorin anderer erfolgreicher Shows wie "Starmania" und "Bauer sucht Frau".

Noch gar nicht so lange zurück liegt der ESC-Auftritt des Schweizer Sängers Remo Forrer. Im vergangenen Mai vertrat er mit seiner kraftvollen Ballade "Watergun" die Schweiz im großen Finale. Remo Forrer ist ein musikalisches Multi-Talent, spielt Flöte, Akkordeon und Klavier. In der Castingshow "The Voice of Switzerland" konnte er sich 2020 gegen die Konkurrenz durchsetzen und die Show gewinnen. Als Orca verkleidet gelang ihm auch der Sieg in der Schweizer Ausgabe der Musikshow "The Masked Singer". Im März beendete Remo Forrer eine erfolgreiche Club-Tour.

Der "ESC - Countdown" beginnt am Sonnabend, 11. Mai, um 20.15 Uhr und wird gleichzeitig im Ersten, in ORF 1 sowie SRF 1 ausgestrahlt. Danach folgt live ab 21.00 Uhr das Finale aus Malmö. Direkt im Anschluss kehrt Barbara Schöneberger mit der "ESC - Aftershow" zurück, um den Sieger-Act und die glanzvollen Momente des Abends zu feiern.

