Berlin (ots) - Am kommenden Sonntag ist Muttertag. Der Tag, an dem man den besten Mamas der Welt "Danke" sagt für die selbstlose Unterstützung, sei es bei kleinen Alltagssorgen oder großen Problemen, fürs Begleiten, Zuhören, einfach immer "da sein". Blumen sind zum Muttertag weltweit das beliebteste Geschenk und mit Fleurop kommen sie garantiert am Sonntag an: Aufträge nimmt Fleurop noch am Muttertag bis 11.00 Uhr entgegen und garantiert eine taggleiche Lieferung.

Zum Muttertag am 12. Mai 2024 haben alle Mamas ein blumiges Dankeschön verdient. Der Tag ist eine ideale Gelegenheit, aufrichtig und von Herzen Danke zu sagen für Alles, was Mütter Tag für Tag scheinbar mühelos und selbstverständlich wuppen.

Weil kein anderes Geschenk als Zeichen der Wertschätzung so eine große Symbolkraft wie ein individueller Blumenstrauß hat, stehen deutschlandweit mehr als 4.000 Fleurop-Partnerflorist:innen parat, um die blumigen Botschaften kunstvoll, mit Sorgfalt und Liebe zum Detail zu kreieren und persönlich an die Empfängerinnen zu überreichen.

Dank des seit über 100 Jahren eingespielten Floristen-Netzwerks funktioniert dies auch noch in letzter Minute: Alle Aufträge, die bis 11.00 Uhr am Muttertags-Sonntag bei Fleurop eintreffen, werden noch am selben Tag ausgeliefert, in einigen Regionen sogar bis 15.00 Uhr, je nach Verfügbarkeit.

Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Auf Wunsch wird jeder Blumengruß ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

Pressekontakt:

Frau Christine Veauthier Lindenstraße 3-4, 12207 Berlin Tel.: 030/713 71-291, Fax: 030/713 83-291 E-Mail: presseteam@fleurop.de Social Media: @fleurop.de

Original-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH