Während der feierlichen Eröffnung der 10. Arab Hearing Health Conference (AHH 2024) in Amman: Prof. Abdulrahman Hagr MBBS FRCS(c), President of Saudi ORL Society and Director of King Abdullah Ear Specialist Center, Dr. Abdulsalam Al Qahtani, MBBCh, CABS, Head, Otolaryngology and Neck Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar, Dr. Shaikha Said Al Mujaini, President of the 10th Arab Hearing Health Conference, Prof. Dr. Khalid A. Hadi, Chairman of the Advanced Arab Academy of Audiovestibulogy, Head of Audiology & Balance Unit and the Program Director of Audiology Diplomas run in Hamad Medical Corporation in collaboration with University of Toronto, Canada, Prof. Rowaida Al Maaitah, Consultant for Her Royal Highness Princess Muna El-Hussein for Health and Social Development and former Senator and Minister of Higher Education and Scientific Research, Dr. Mohammad Al Masri, The Secretary General of the Advanced Arab Academy of Audiovestibulogy (von rechts nach links). Bildquelle: AHH - Bild zur Veröffentlichung ausschließlich im Kontext dieser Pressemitteilung und unter Nennung der Bildquelle - / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/70547 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.