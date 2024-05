München (ots) - Die Frauen des FC Bayern haben sich vorzeitig den Titel in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gesichert. Durch den 1:2-Sieg gegen Leverkusen krönen sie sich zum 6. Mal in ihrer Geschichte zu Meisterinnen in der Frauen-Bundesliga. Damit verteidigen sie die Meisterschaft aus der letzten Saison. Besonders beeindruckend: München hat über die gesamte Saison hinweg kein einziges Spiel in der GFBL verloren. Trotzdem war Katharina Naschenweng nach dem Spiel überwältigt: "Ehrlich gesagt habe ich es noch gar nicht realisieren können. Logisch es war klar, dass wenn wir gewinnen, wir Meister sind. Aber irgendwie jetzt, wo es so weit ist, brauche ich noch ein bisschen Zeit, um es zu verarbeiten." Nun, da sie den Meistertitel sicher in der Tasche haben, richten sie ihren Blick auf das nächste Ziel: das Double. Am kommenden Donnerstag haben sie die Chance, diesen Traum zu verwirklichen. In der Frauen-Bundesliga geht es aber im Kampf um die Champions League-Plätze weiter heiß her.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 1:2

Die Bayern Frauen sind das Pendant zur Herren-Mannschaft von Leverkusen. In dieser Saison sind die Münchnerinnen nämlich noch ungeschlagen. Obwohl Leverkusen gegen Ende des Spiels etwas aufholte, behielten die Münchnerinnen die Kontrolle und sicherten sich den Sieg souverän und feierten die 6. Meisterschaft ihrer Geschichte. Leverkusen hat durch die Niederlage keine Chance mehr auf die Teilnahme an der Champions League und hängt im Tabellenmittelfeld

Kristin Kögel, Leverkusen: "Wir sind ins Spiel reingegangen und haben gesagt: Wir haben hier nichts zu verlieren. Vielleicht kommen die sogar mit ein bisschen Angst hier her, weil wir es letztes Jahr geschafft haben die Meisterschaft zu verschieben. Deswegen haben wir gesagt wir gehen selbstbewusst in Spiel. Aber man muss auch einfach sagen, die sind verdient jetzt Meister geworden, haben einfach unfassbar Qualität, sind sehr konstant."

Katharina Naschenweng, München: "Ehrlich gesagt habe ich es noch gar nicht realisieren können. Logisch es war klar, dass wenn wir gewinnen, wir Meister sind. Aber irgendwie jetzt, wo es so weit ist, brauche ich noch ein bisschen Zeit, um es zu verarbeiten." Die Kulisse in Leverkusen hat sie beeindruckt: "Es ist immer schön mit den Fans Titel zu gewinnen oder etwas zu fixieren. Und das so viele heute hierher gereist sind: Einfach mega schön für uns Unterstützung da zu haben und jetzt nach dem Spiel mit denen feiern zu können."

Die Frauen-Bundesliga komplett live bei MagentaSport:

Sonntag, 5. Mai 2024:

Ab 13.45 Uhr: SC Freiburg - SGS Essen

Ab 18.45 Uhr: Werder Bremen - MSV Duisburg

Montag, 6. Mai 2024:

Ab 19.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - RB Leipzig

Freitag, 10. Mai 2024:

Ab 18.00 Uhr: RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Samstag, 11. Mai 2024:

Ab 11:45 Uhr: SGS Essen - 1. FC Köln

Ab 13:45 Uhr: MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen

Sonntag, 12. Mai 2024:

Ab 13.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg

Ab 18.15 Uhr: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Montag, 13. Mai 2024:

Ab 19.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Montag, 20. Mai 2024:

Ab 15 Uhr in der Konferenz und als Einzelspiele: TSG Hoffenheim - FC Bayern München, SC Freiburg - RB Leipzig, 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg - SGS Essen, Bayer 04 Leverkusen - Werder Bremen, 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg

Ab sofort bei MagentaSport und MagentaTV abrufbar: Die Doku "Gekommen, um zu bleiben" mit Tabea Kemme.In der 90-minütigen Doku "Gekommen, um zu bleiben" reist die MagentaSport und MagentaTV-Expertin Tabea Kemme durch die Frauenfußballbundesliga und beleuchtet den Status Quo. Offen und ehrlich, bisweilen schonungslos zeigt Tabea Kemme dabei gemeinsam mit den Protagonist*innen der Liga und des DFB Herausforderungen und Chancen für die Liga auf. Sie spricht unter anderem mit Herbert Hainer (Präsident FC Bayern), Thomas Eichin (Direktor Lizenzen Bayer Leverkusen und Ex-Nationalspielerin Julia Simic, die früher für den FC Bayern, Potsdam und Wolfsburg aktiv war und jetzt u.a. Nachwuchstrainerin bei Eintracht Frankfurt ist. Die Doku ist ab heute, 18 Uhr, bei MagentaSport und MagentaTV abrufbar.

