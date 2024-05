Mainz (ots) - Wie steht es um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland, und was erwarten die Menschen in dieser Frage von der Politik? Am Dienstag, 7. Mai 2024, 20.15 Uhr, rückt in der ZDF-Live-Sendung "Wie geht's, Deutschland?" "die ungerechte Republik" in den Fokus. Moderator Christian Sievers diskutiert live in Berlin mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern der sieben im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien sowie mit Bürgerinnen und Bürgern über Ungleichheit in Deutschland.

Deutschland ist reich – das Vermögen liegt bei rund 17 Billionen Euro. Und doch ist es ein "armes reiches Land": In kaum einem anderen Euro-Land ist die Ungleichheit größer. Wie steht es um die Chancengleichheit bei den Themen Bildung, Arbeit, Erben oder Wohnen?

Bürgerinnen und Bürger im Gespräch mit der Spitzenpolitik

Zu den Fragen rund um die soziale Ungleichheit in Deutschland kommen bei Christian Sievers Menschen zu Wort, die die deutsche Gesellschaft in ihrer Vielfalt vertreten – Alt und Jung, Mann und Frau, Stadt und Land, Ost und West. Ihre Gesprächspartner sind diese Politikerinnen und Politiker: Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, "Die Linke"-Vorsitzende Janine Wissler, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, sowie AfD-Parteichef Tino Chrupalla.

"Aus den Wohnzimmern" auf die Diskussion reagieren

In Einspielfilmen erzählen Menschen aus allen Teilen Deutschlands von ihren Erfahrungen bei den großen Themen des Lebens. Auf einer Videowand kommen sie während der gesamten Sendung quasi "aus ihren Wohnzimmern" mit der Politik ins Gespräch und können via Emojis unmittelbar auf deren Aussagen reagieren.

ZDFmitreden

Im Publikum sitzen Menschen aus der ZDF.mitreden-Community, die bei einer Vorab-Umfrage zur Sendung "Wie geht's, Deutschland?" teilgenommen haben. Unter den Teilnehmenden wurden Plätze für die Live-Sendung verlost.

