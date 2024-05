Wolfsburg (ots) - Startschuss für das Projekt Naturhelden von Felix und Christian Neureuther im Rahmen des Kongresses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in Wolfsburg

MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Er ist Deutschlands erfolgreichster Skifahrer und bis heute so beliebt wie kaum ein anderer Sportler hierzulande: Felix Neureuther. Doch der 40-Jährige ist nicht nur aufgrund seiner sportlichen Erfolge für viele ein Vorbild, auch sein Engagement für Kinder und den Umweltschutz machen ihn zu einem absoluten Sympathieträger. Gemeinsam mit seinem Vater Christian gründete er das zweijährige Projekt Naturhelden. Unter dem Motto "Kids gegen Müll in der Natur - kleine Hände, große Wirkung" wollen Felix und Christian Neureuther Grundschüler für ein "Müll-neutrales" Erleben der Natur, speziell der Berge, sensibilisieren. Gestern (02.05.) fiel im Rahmen des Kongresses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in Wolfsburg der Startschuss für das Projekt, welches in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen umgesetzt wird. Für Felix Neureuther ein sehr emotionaler Moment:

O-Ton Felix Neureuther

Wenn du mal auf dem Berg oben bist oder auf Wanderwegen und du siehst, wie rechts und links der Müll liegt, das ist einfach extrem bitter mit anzuschauen. Und dann haben wir uns gedacht: Wir müssen eigentlich was machen. Und wo setzt man an? Das ist nun mal bei den Kindern. Und das Thema Bewegung bei den Kindern, das treibt mich schon seit sehr langem an. Und so sind die Naturhelden letzten Endes dann auch entstanden, dass wir die Kinder raus in die Natur bekommen, dass sie sich bewegen und dass sie gleichzeitig auch noch Müll einsammeln. Und über einen spielerischen Ansatz - und das ist nun mal auch dieser Wettbewerbsgedanke, wer dann mehr Müll eingesammelt hat - erreichst du die Kinder und dadurch wollen sie das auch von sich selber. Und das haben wir ganz stark gemerkt, muss ich sagen, wo wir unterwegs waren, mit welcher Freude und Begeisterung die Kinder dabei waren. (0:48)

Kinder und Jugendliche sind besonders von den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise betroffen. Das verdeutlicht: Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz, vor allem für Kinder. Aus diesem Grund haben sich die Initiatoren des Bündnisses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. zum Ziel gesetzt, Kindergesundheit und planetare Gesundheit zusammen zu bringen und Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre Zukunft eigenverantwortlich mitzugestalten. Florian Kreuzpointner, Mitinitiator und Geschäftsführer der planero GmbH:

O-Ton Dr. Florian Kreuzpointner

Das Wichtige bei dem Bündnis ist, dass wir auch eine Sichtbarkeit erreichen. Und dazu wollen wir, müssen wir aber auch Stakeholder versammeln aus den unterschiedlichsten Bereichen: Aus der Wissenschaft, aus der Medizin, es geht darum, auch Politiker mit einzunehmen, die Ministerien. Alle die, die helfen, einen Hebel in die Gesellschaft reinzubekommen, die wichtigen Inhalte an die Kinder zu bringen. Denn am Ende geht es um die Kinder und wir wollen denjenigen eine Stimme geben, um deren Zukunft es geht, den Kindern. (0:31)

Und weil Klima- und damit auch Gesundheitsschutz globale Themen sind, fungieren die Vereinten Nationen als inhaltliche Partnerorganisation der Naturhelden. Für Dr. Frank Moser vom Basel, Rotterdam, Stockholm-Sekretariat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen kann die Bedeutung des Projekts von Felix Neureuther nicht hoch genug eingeschätzt werden:

O-Ton Frank Moser

Das ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt für uns. Es geht ja um den Content-Austausch. Wir leben davon, dass wir diese guten Beispiele von vielen Bereichen, von vielen Organisationen in der Welt sammeln. Und ich sehe mit Freude, dass Felix mit diesem Projekt etwas angestoßen hat, wo auch viel von seiner Erfahrung im Umweltschutz mit reinspielt. Und ich denke, dass wir da gleich in den Content-Austausch einsteigen können. Wir werden diesen Content-Austausch aufarbeiten und in Englisch übersetzen. Und das kann dann für viele Entwicklungsländer und für viele Organisationen, die eben wie Felix im Plastikmanagement arbeiten, sehr nützlich sein. Und das ist eben diese Ausstrahlwirkung, die wir gerne haben. (0:40)

Aber nicht nur globale Organisationen wie die Vereinten Nationen setzen sich für Gesundheits- und ökologische Programme ein, um Kinder vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Weil die Arbeit am gemeinsamen Ziel bereits vor der eigenen Haustür beginnt, übernimmt auch die BRAWO Group seit Jahren soziale Verantwortung. Der heutige Kickoff des Naturhelden-Projekts ist für den Vorstandsvorsitzenden Jürgen Brinkmann daher ein weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung:

O-Ton Jürgen Brinkmann

Wir haben uns jetzt schon viele Jahre im sozialen Bereich engagiert, aber ich glaube, das Thema "Nachhaltigkeit und Ökologie" rückt immer mehr in den Mittelpunkt. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern, der fit4future foundation, der Felix-Neureuther-Stiftung und unserem Kindernetzwerk, jetzt diesen Kongress hier ins Leben rufen. Und das Bündnis Gesunde Erde. Gesunde Kinder. spricht glaube ich im Moment allen aus dem Herzen und da sollten wir uns alle für engagieren. Kinder sind unsere Zukunft und was machen wir ohne eine gesunde Erde mit unseren Kindern? (0:26)

Für ein Projekt wie die Naturhelden wird es in der Tat höchste Zeit: Schließlich werden in Deutschland jährlich 300.000 Tonnen Abfall in der Natur entsorgt. Seit den 1950er-Jahren, als Kunststoff massentauglich wurde, sind geschätzt mehr als sechs Milliarden Tonnen Plastik in die Natur gelangt. Für die beim Kongress in Wolfsburg anwesenden Jugendlichen ist das Engagement für eine bessere und sauberere Welt eine echte Verpflichtung. Die 19-Jährige Gulnisa Tursun aus Wolfsburg spricht stellvertretend für ihre Generation:

O-Ton Gulnisa Tursun

Für mich ist es sehr wichtig, weil ich möchte natürlich, falls ich dann später Kinder kriegen sollte, dass diese dann die Umwelt und die Welt generell genauso schön wahrnehmen können, wie ich sie gerade wahrnehme, dass sie nicht dann eine kaputte Umwelt hinterlassen kriegen, aber andererseits auch, dass wir zusammen auch die Welt erleben können. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir eigentlich schon zu spät sind, was zu ändern. Andererseits müssen wir trotzdem optimistisch bleiben und so gut es geht, noch retten, was noch geht. (0:32)

Abmoderation:

Startschuss für die Naturhelden im Rahmen des Kongresses Gesunde Erde. Gesunde Kinder. in Wolfsburg. Das zweijährige Projekt von Felix und Christian Neureuther startet mit Beginn des Schuljahres 2024/25 und richtet sich bundesweit an die Grund- und Förderschülerinnen und -schüler der dritten und vierten Klasse. Unterstützt wird das Vorzeigeprojekt von der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." mit 350.000 Euro. Alle Infos zum Projekt gibt es unter gesunde-erde-gesunde-kinder.de. Oder ihr googelt Naturhelden und Felix Neureuther. Ab sofort können sich Schulen bundesweit für das Projekt bewerben.

Pressekontakt:

Ansprechpartner: Gesunde Erde. Gesunde Kinder., Katharina Wiesner, 0176-56587862 all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0

Original-Content von: fit4future, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH