Grünheide (ots) - Der Weg für eine gute Zukunft im Anlagenbau-Werk Döbeln ist bereitet. Die Zachert Private Equity GmbH aus Grünheide übernimmt das Werk am Standort Döbeln von der Bühler GmbH. Der neue Inhaber garantiert den Beschäftigten im Werk ihren bisherigen Arbeitsplatz. Gemeinsam mit der erfahrenen Belegschaft soll das Werk in den kommenden Jahren strategisch weiterentwickelt werden. Dieser Prozess wird von einem in der Region verwurzelten Beirat begleitet.

Zum Start der Zusammenarbeit werden die Geschäftsführer der beteiligten Unternehmen Olaf Zachert (Zachert Private Equity GmbH) und Konrad Groß (Bühler GmbH) sowie der ehemalige Ministerpräsident des Freistaates Sachsen und Mitglied des Beirates, Stanislaw Tillich einen Einblick in die strategischen Zukunftspläne für das Werk in Döbeln geben.

Termin: Freitag, 3. Mai 2024, um 13:00 Uhr

Ort: Werk Döbeln, Richard-Köberlin-Straße 13, 04720 Döbeln

Termin: Freitag, 3. Mai 2024, um 13:00 Uhr

Ort: Werk Döbeln, Richard-Köberlin-Straße 13, 04720 Döbeln

