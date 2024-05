Speyer (ots) - Die Zeiten sind für Bauunternehmen derzeit turbulent - das stellt sie vor große Herausforderungen. Den Kopf in den Sand stecken, muss aber sicherlich niemand. BAUAC hat sich dazu entschlossen, gegen den Strom zu schwimmen - das Unternehmen zeigt, dass es auch anders geht und entscheidet sich für einen Weg, der Mut erfordert, aber auch Chancen birgt. Doch was bedeutet das genau?

Bedingt durch zahlreiche Veränderungen in der Baubranche sowie eine angespannte deutsche Wirtschaftslage sehen sich immer mehr Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler mit Herausforderungen konfrontiert. Umso wichtiger ist es, eine handfeste Strategie zu verfolgen, die trotz Krisenzeiten ein rentables Einkommen ermöglicht. "Wenngleich die aktuelle Lage sicherlich mit Vorsicht zu genießen ist, so ist sie noch lange nicht aussichtslos", betont Eduard Richert, Geschäftsführer der BAUAC GmbH. "Denn trotz turbulenter Zeiten ist es auch weiterhin möglich, sein Vermögen zu sichern und sich neue Perspektiven zu eröffnen."

"Statt uns von den aktuellen wirtschaftlichen Zeiten entmutigen zu lassen und möglicherweise Personal abzubauen, sehen wir sie als Chance, uns weiterzuentwickeln und zu wachsen", so der Unternehmer weiter. "Mit unserem Fokus auf die Bestandshaltung bezwecken wir außerdem den positiven Nebeneffekt, den derzeit dringend benötigten Wohnraum zu schaffen." BAUAC ist als Generalunternehmer dafür bekannt, schlüsselfertige Wohnprojekte für andere Investoren und Bestandshalter zu bauen. "Auch wenn viele Investoren durch die noch aktuelle Zinspolitik nicht gewillt sind, in neue Projekte zu investieren, nutzen wir unsere eigene Stärke im kostengünstigen Bauen nun für den Bestandsaufbau im Neubausektor", betont Eduard Richert. Ein Beispiel dafür ist das neueste Projekt in Winterlingen, wo 99 Einheiten errichtet werden. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Pflegeeinrichtungen mit niedrigen Betriebskosten sieht das Unternehmen hier eine ideale Gelegenheit, langfristige Werte zu schaffen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Durch den Bau der 99 Einheiten wird also nicht nur der Bedarf nach Pflegeunterkünften in der Region gedeckt, sondern auch das Portfolio von BAUAC mit HealthCare-Immobilien gestärkt. Weitere Projekte im Pflegesektor sind ebenfalls schon in Planung.

Grüne Pflegeimmobilien als zukunftssichere Strategie

"Unser Fokus auf Nachhaltigkeit und zeitgemäße Architektur bleibt auch in diesen herausfordernden Zeiten unverändert. Wir setzen auf energieeffiziente Technologien und grüne Baukonzepte, um nicht nur erstklassige Pflegeeinrichtungen zu schaffen, sondern auch aktiv zum Umweltschutz beizutragen", erklärt Eduard Richert. Ebenso kommen ESG-Maßnahmen zum Einsatz, mit denen die BAUAC sozialen Mehrwert schaffen will - dabei steht das E für Environment (Umwelt), das S für Social (Soziale Verantwortung) und das G für Governance (Grundsätze der Unternehmensführung). Immobilien, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, gewinnen damit mehr und mehr an Bedeutung: Sie bieten nicht nur langfristige Wertstabilität, sondern entsprechen auch zunehmend den Anforderungen bewusster Käufer und Mieter.

Auf Anfragen, wie ESG-Regulatoren und der günstige Baupreis realisierbar sind, antwortet die Unternehmensführung: "Wer eine Vision und ein Warum hat, findet ein Wie. Wir können zwar die Zinssätze nicht beeinflussen, aber unsere Strategien und unser Engagement, Lösungen zu finden, ermöglichen es BAUAC, auch heute noch Projekte unter 3.000 Euro pro Quadratmeter Nettowohnfläche zu realisieren. Durch unsere Kostenstruktur kommen Investoren gerne auf uns zu, was dazu beiträgt, unsere Position in der Branche weiter zu stärken. Unsere strategischen Merkmale profitieren also nicht nur unsere Kunden, sondern die gesamte deutsche Wirtschaft." Schwankungen am Markt sollten den Blick auf das langfristige Potenzial nicht trüben. "Wir schwimmen gegen den Strom und suchen aktiv nach Lösungen, die unsere Projekte trotz organisatorischer und finanzieller Hindernisse erfolgreich nach vorn bringen", so Eduard Richert abschließend.

Sie sind Projektentwickler und möchten von BAUAC als innovativer Partner in Krisenzeiten profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Eduard Richert (https://www.bauac.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!

Pressekontakt:

BAUAC GmbH Vertreten durch: Eduard Richert E-Mail: info@bauac.de Webseite: https://www.bauac.de/

Original-Content von: BAUAC GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH