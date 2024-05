München (ots) - Kaltakquise ist anstrengend - und nur selten erfolgreich. PKVHero setzt dem nun ein Ende: Das Unternehmen versorgt Versicherungsmakler mit hochwertigen und geprüften Leads, die zum Erfolg führen. Wie die Experten durch langjährige Branchenerfahrung die besten Leads für ihre Kunden bereitstellen und inwiefern dadurch die Arbeit ihrer Kunden erleichtert wird, erfahren Sie hier.

Versicherungsmakler haben es im Bereich der privaten Krankenversicherung nicht leicht: Zahlreiche Anforderungen der Versicherungen an die Kunden erschweren die Suche extrem. So muss etwa ein bestimmtes Mindesteinkommen gegeben sein, um sich privat versichern zu können - was auf den ersten Blick der Makler auf die Kunden meist nicht ersichtlich ist. Dementsprechend ist Kaltakquise in diesem Bereich ein sehr langwieriges und mühseliges Unterfangen - besonders, wenn digitale Möglichkeiten nicht vollends ausgeschöpft werden. Viele Makler halten weiterhin an klassischer Kaltakquise fest, weil ihnen schlicht das nötige Wissen dafür fehlt, um online qualifizierte Leads zu generieren. Das ist nicht nur lästig, sondern steht auch ihrem langfristigen Erfolg im Weg.

Die Experten von PKVHero liefern ihren Kunden geprüfte Leads, mit denen Versicherungsmakler ganz gezielt neue Aufträge landen. Durch die langjährige Erfahrung des Teams in der Branche wissen sie genau, wie man hochwertige Leads erkennt. Dazu setzen die Experten auf professionelle Funnels, in denen Menschen ihre Daten bewusst und freiwillig angeben - das ermöglicht es ihnen, genau die Menschen zu finden, die den Abschluss einer Versicherung tatsächlich in Betracht ziehen. Damit erreichen die Versicherungsmakler zuverlässig hohe Abschlussquoten - und das zu fairen Preisen.

Seriöse Leads durch umfangreiche Vorqualifizierungsmaßnahmen

Die Erfahrung der Experten von PKVHero wird neben der Qualität der Leads am Service des Unternehmens deutlich. Im Vergleich zu Mitbewerbern legt man hier großen Wert auf transparente und faire Konditionen ohne Set-up-Gebühren oder exorbitante Preise. Kunden werden nicht vertraglich gebunden - ein Vertrauensvorschuss seitens des Betriebs, der die Zusammenarbeit für Makler erleichtert. Um sicherzustellen, dass die Leads Interesse haben, setzt das Expertenteam von PKVHero auf eine proaktive Herangehensweise seitens der Kunden. Dazu sammeln sie Online-Anfragen und werten anschließend die Daten aus, die uns die Interessenten übermittelt haben. Dabei werden Daten wie Alter und Mindesteinkommen geprüft, um nur vielversprechende Leads an die Versicherungsmakler zu übergeben. Die Übermittlung der Kontaktdaten erfolgt zeitnah, um Vertragsabschlüsse nicht zu verzögern und das Interesse der Leads zu gewährleisten.

Besonders wichtig: Ein Lead wird nicht an mehrere Makler verkauft, sondern steht dem jeweiligen Kunden exklusiv zur Verfügung - so kann das Team von PKVHero eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleisten. Sollte ein Lead nicht verwertbar sein, können Versicherungsmakler den Rückgabe- und Umtauschservice des Unternehmens nutzen. Ein Risiko besteht für die Versicherungsmakler daher zu keiner Zeit.

PKVHero: Zwischen langjähriger Branchenerfahrung und hochwertigen Leads

Durch ihr hohes Maß an Qualität kann das Team der PKVHero mittlerweile auf zahlreiche zufriedene Kunden zurückblicken. Einer von ihnen ist Kai Feldengut, Partner bei ARAG: Er konnte vier von zehn Leads in echte Kunden verwandeln und hat besonders das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis des Unternehmens angemerkt. Mit der Beratung ist er vollumfänglich zufrieden und kann die Zusammenarbeit jedem Kollegen wärmstens empfehlen.

Für die Zukunft strebt das Unternehmen an, vielen weiteren Versicherungsmaklern im PKV-Bereich das Leben zu erleichtern. Hochwertige Leads zu fairen Preisen ohne Vertragsbindung - das bieten sie Kunden. Durch ihre hochwertige Arbeit wollen sie das Ansehen der Branche stärken und sich als langfristig führender Leadvermittler auf dem deutschen Markt etablieren.

Sie wollen nicht länger stundenlange Kaltakquise betreiben, sondern in Zukunft auf qualitativ hochwertige und vorgeprüfte Leads setzen, die nur darauf warten, von Ihnen beraten zu werden? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von PKVHero (https://www.pkvhero.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

