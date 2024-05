Hamburg (ots) - Nach dem größten Bewerber:innenansturm in der Geschichte von Stage Entertainment steht nun die Hauptdarstellerin für das mit Spannung erwartete Hit-Musical & JULIA fest: Ab Oktober wird Chiara Fuhrmann die Titelrolle der Julia übernehmen. Die Darstellerin wurde heute offiziell in New York am Broadway vorgestellt. Tickets unter musicals.de (https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/und-julia-hamburg)

Für die Musical-Darstellerin Chiara Fuhrmann ist es die erste Titelrolle und die Erfüllung eines großen Traums: "'Romeo und Julia' ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Ich liebe & JULIA, weil die Show Shakespeares Werk regelrecht in die Neuzeit katapultiert: Es wird mit den größten Hits der 90er und 2000er von Stars wie Britney Spears, Katy Perry und den Backstreet Boys erzählt. Und statt für den tragischen Tod entscheidet Julia sich für das Leben und die Liebe und lernt schnell, was das Leben noch alles so für sie bereithält. Mehr Female Empowerment geht nicht!"

Dem deutschen Musical-Publikum dürfte die gebürtige Osnabrückerin bereits bekannt sein: Als Ensemblemitglied und Cover Elphaba war sie in WICKED zu sehen. Im Anschluss stand sie bei HAMILTONim Ensemble sowie als Angelica Schuyler, Eliza Schuyler und Peggy Schuyler/Maria Reynolds auf der Bühne. Und noch bis September spielt sie alternierend die Prinzessin Anna in Disneys DIE EISKÖNIGIN im Stage Theater an der Elbe.

Mit ihrer Besetzung als Julia hat Chiara Fuhrmann sich erfolgreich gegen eine Vielzahl an Mitbewerberinnen durchgesetzt. Dem Aufruf zu den Auditions für das Hit-Musical & JULIA - folgten so viele Bewerber:innen wie bei keinem anderen Musical zuvor. "Aber keine hat uns so umgehauen wie Chiara! Ihre Ausstrahlung, Energie, Stimme sowie ihre Fähigkeit, die Facetten von Julias Charakter zum Leben zu erwecken, haben uns restlos überzeugt. Ihre Interpretation bringt eine ganz neue Dimension in das Musical '& JULIA' und wird das Publikum mitreißen", sagt Ralf Schaedler, Casting Director von Stage Entertainment.

Am Freitag, 10. Mai, wird Chiara Fuhrmann im Rahmen eines Showauftritts beim 835. Hamburger Hafengeburtstag erstmals einen Song aus dem Musical live performen. Der Auftritt beginnt ca. gegen 20:45 Uhr auf dem schwimmenden Ponton auf der Elbe. Neben Chiara Fuhrmann werden dort auch weitere Darsteller:innen der deutschen & JULIA Cast erstmals vor Publikum auftreten.

Über & JULIA

Mit Songs des legendären Grammy-preisgekrönten Songwriters und Produzenten Max Martin, einem Buch des Emmy-preisgekrönten Autors von "Schitt's Creek", David West Read, Regie von Luke Sheppard und Choreografie von der Emmy-Gewinnerin Jennifer Weber, dreht & JULIA die Handlung der größten Liebesgeschichte aller Zeiten um und fragt: Was würde passieren, wenn sich Julia nach Romeos Tod für das Leben entscheidet? Lassen Sie sich auf eine fabelhafte Reise entführen, während Julia ihr berühmtes Ende für einen frischen Anfang und eine zweite Chance auf Leben und Liebe - auf ihre Art - hinter sich lässt.

Julias neue Geschichte erwacht durch eine Playlist von Pop-Hymnen zum Leben, die so ikonisch sind wie ihr Name, darunter "Since U Been Gone", "Roar", "Baby One More Time", "Larger Than Life", "That's The Way It Is" und "Can't Stop the Feeling!" - alle vom genialen Songwriter und Produzenten, der hinter mehr Nummer-1-Hits als jeder andere Künstler dieses Jahrhunderts steckt - Max Martin. Vergesst die Balkonszene und feiert die romantische Komödie, die beweist, dass es ein Leben nach Romeo gibt. Das Einzige, was tragisch wäre, wäre es zu verpassen.

& JULIET wurde seit seiner Weltpremiere im September 2019 auf vier Kontinenten aufgeführt. Es begann im Manchester Opera House in England, bevor es ins Londoner West End zog, wo es drei Olivier Awards und sechs WhatsOnStage Awards gewann, bevor es seine letzte Vorstellung im Shaftesbury Theatre im März 2023 hatte. Die Show feierte ihre nordamerikanische Premiere im Juli 2022 in Toronto, wo sie Rekorde an den Abendkassen brach und vor ausverkauften Häusern spielte, bevor sie an den Broadway zog, wo sie erneut Rekorde brach und jeden Abend vor ausverkauftem Publikum spielt.

Die Deutschlandpremiere von & JULIA findet im Oktober 2024 im Stage Operettenhaus statt, wo bis dahin TANZ DER VAMPIRE aufgeführt wird. Es ist die erste Produktion der Show, die in eine andere Sprache übersetzt wurde. Deutschland ist außerdem das sechste Land in weniger als fünf Jahren, das & JULIA willkommen heißt. Mehr Informationen über alle Produktionen auf www.andjulietthemusical.com.

