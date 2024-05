Ispringen (ots) - Rutronik-Mitarbeiter Stephan Menze wurde von der Fachzeitschrift "Markt&Technik" zum "Manager des Jahres 2024" ausgezeichnet.

Die Fachzeitschrift Markt&Technik hat zum zehnten Mal ihre Leser dazu aufgerufen, die "Manager des Jahres" in vier Kategorien zu wählen. Stephan Menze, Head of Global Innovation Management bei Rutronik, ist einer von drei Gewinnern in der Kategorie Nachwuchsmanager. Die Preisverleihung fand am 2. Mai im Rahmen des Markt&Technik-Spitzentreffens in München statt. Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist stolz darauf, Stephan Menze zu dieser beeindruckenden Leistung beglückwünschen zu dürfen und sieht in seiner Auszeichnung eine Bestätigung für die stetige Förderung von Innovation und Führungsqualität im Unternehmen.

Aufbau des Geschäftsbereichs Rutronik System Solutions

Die Auszeichnung "Manager des Jahres" ist eine renommierte Anerkennung für herausragende Leistungen im Management. Sie unterstreicht die Bedeutung von innovativer Führung und unternehmerischem Denken in der heutigen Zeit. Dass Stephan Menze diese Auszeichnung erhalten hat, ist eine große Ehre. Er baut seit 2021 den Geschäftsbereich Rutronik System Solutions (https://www.rutronik.com/de/innovationen) auf.

Menze ist, mit kurzer Unterbrechung, bereits seit 2015 für den Broadline-Distributor tätig. Nach seiner Ausbildung als Speditionskaufmann hat er zunächst sein Abitur nachgeholt und anschließend Wirtschaftsingenieurwesen (B. Sc.) und Elektrotechnik (M. Eng.) in Karlsruhe studiert. Nachdem er Rutronik auf der Absolventenmesse Kontakta in Karlsruhe kennengelernt hat, ist er zunächst als Product Sales Manager in der Abteilung Analog & Sensors ins Unternehmen eingestiegen. "Ich habe mich dann dazu entschieden, neue Erfahrungen zu sammeln und einen Perspektivenwechsel zu vollziehen und bin auf die 'andere' Seite zu einem Hersteller gewechselt. Rutronik (https://www.presseportal.de/pm/135201/5758526)ist schließlich auf mich zugekommen und hat mir die Möglichkeit geboten, einen ganz neuen Bereich zu gründen und selbst zu gestalten", erklärt Stephan Menze.

Das neu gegründete Forschungs- und Entwicklungsteam Rutronik System Solutions ist ein absolutes Novum für einen Distributor. Unter der Leitung von Stephan Menze ist die Abteilung inzwischen auf sechs Teammitglieder angewachsen. Sie bündelt das System- und Entwicklungs-Know-how des gesamten Unternehmens, um Kunden mit innovativen und maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen.

Innovationskraft und Kundensupport

Das Leistungsspektrum von Rutronik System Solutions reicht von der technischen Beratung bei der Auswahl von Produkten und Systemen bis hin zur Entwicklung hochinnovativer und teils patentierter Lösungen, zugeschnitten auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse. Dabei greift Rutronik auf das Know-how und die aktuellen Bauteile seiner Hersteller zurück. Das Team entwickelt diese weiter bzw. fertigt und entwickelt aus den Bauteilen völlig neue, einzigartige und wettbewerbsfähige Lösungen, die es mit einer eigenen IP, sprich: mit einem eigenen Patent, kombinieren kann. Beispiele aus der Forschung und Entwicklung sind das Adapter Board RAB4, das eine unkomplizierte und kosteneffiziente Überprüfung der RTK-Technologie ermöglicht, sowie das eigens entwickelte RDK4 Base Board, das die Vorentwicklungsphase im Automotive-Bereich verkürzen kann.

"Wir arbeiten immer auf der Höhe der Zeit und erkennen Trends. Wir gestalten Prozesse aktiv mit und führen Ideen bis zur industriellen Umsetzung. Es ist absolut faszinierend und erfüllend, diese Lösungen unseren Kunden zu präsentieren", beschreibt Menze seine Tätigkeit und ergänzt abschließend: "Die Fähigkeit, kreativ zu sein, treibt mich dazu an, innovative Wege zu finden, um nicht nur unsere Vertriebsmitarbeiter, sondern auch unsere Kunden jeden Tag zu unterstützen."

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player (https://www.rutronik-careers.com/world) gewandelt.

