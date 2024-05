Büdelsdorf (ots) - freenet baut seine Kompetenz im Bereich Digital-Lifestyle-Dienste durch das neue Angebot "freenet Travel" aus. Ab sofort können Neu- und Bestandskunden unter www.freenet-mobilfunk.de/travel kostenlos ein eSIM-Profil herunterladen und damit kostengünstige Daten-Roamingangebote von "freenet Travel" im Nicht-EU-Ausland weltweit nutzen. Voraussetzung dafür ist lediglich ein eSIM-fähiges Smartphone.

freenet Travel bietet allen Kunden der freenet eine attraktive und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Roamingangeboten im Nicht-EU-Ausland, beispielsweise in der Schweiz oder der Türkei. Unter www.freenet-mobilfunk.de/travel/ findet der Kunde einen QR Code unter dem sich das notwendige eSIM-Profil herunterladen lässt. Intuitiv wird der Nutzer dann durch den Initialisierungsprozess geführt. Die individuelle Konfiguration ist jederzeit möglich. Mit dem aktivierten eSIM-Profil von freenet Travel wird dem Nutzer beim Übergang in ein Nicht-EU-Ausland automatisch ein Roamingangebot via SMS zugesendet, das preislich deutlich attraktiver als alternative Angebote ist und sich mit wenigen Klicks einfach buchen lässt. Der Kunde kann zwischen Angeboten von 1 GB, 5 GB, 10 GB und 20 GB wählen. Je nach Land kann das im Einzelfall eine Ersparnis von bis zu 50 Prozent gegenüber alternativen Angeboten bedeuten.

Salome Andrade Pohl, Head of Digital-Lifestyle bei freenet, erklärt: "Wir setzen mit freenet Travel ein weiteres Ausrufezeichen im Markt. Der Mehrwert für den Kunden steht immer im Fokus unserer zahlreichen Digital-Lifestyle-Dienste. Da reiht sich freenet Travel perfekt ein, denn das Produkt ist kostengünstig, transparent und hochgradig flexibel einsetzbar. Mit der Nutzung eines eSIM-Profils bei freenet Travel setzen wir auf eine zukunftsfähige, moderne Technologie, die immer mehr Kunden begeistert."

freenet Travel wird mit dem Partner 1GLOBAL, einem der führenden Anbieter von eSIM-Lösungen, umgesetzt und ist ab sofort unter www.freenet-mobilfunk.de/travel/ zu haben.

Über freenet

freenet bietet ein umfangreiches Portfolio rund um die Themen Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment. Online auf www.freenet-mobilfunk.de sowie in rund 500 Shops erhält jeder Kunde die ideale Lösung für sein digitales Leben. Deutschlandweit stehen die Mitarbeiter in den Shops mit umfangreichen Services und zu allen Fragen rund um Tarife und Smartphones der verschiedensten Anbieter zur Verfügung. Neben einer Onlinepräsenz und den eigenen Shops, ist freenet auch im Fachhandel und in Elektronikmärkten vertreten und so immer in der Nähe der Kunden.

